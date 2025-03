Marcus Thuram veut s’inspirer de Neymar et Karim Benzema

À 27 ans, Marcus Thuram a déjà bien roulé sa bosse, mais l’attaquant des Bleus en veut encore plus. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, le joueur de l’Inter Milan a évalué sa marge et ses axes de progression. Il a également révélé vouloir s’inspirer de Neymar et de Karim Benzema dans leur compréhension du jeu et leur capacité à toujours faire les bons choix.

La suite après cette publicité

«Mon rêve, c’est d’entrer sur le terrain et d’avoir une vision du jeu comme si je regardais le terrain d’au-dessus. Et comme ça, impossible de faire des mauvais choix, 100% de réussite, 100% de bons choix, 100% de tout. Si je pense que c’est possible ? Tout est possible. Neymar au PSG, parfois, tu avais l’impression qu’il avait tout vu, tout scanné. Benzema, pareil, il voit tout avant tout le monde», a exprimé l’ancien Guingampais. Il a par ailleurs révélé avoir reçu des conseils de grands noms, à l’image de Thierry Henry ou de Karim Benzema.