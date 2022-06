Jesé Rodriguez va avoir son émission de télé-réalité

Flop complet au Paris Saint Germain, Jesé Rodriguez a enchaîné les prêts avant de s'installer définitivement à Las Palmas, évoluant sous les couleurs du club de sa ville en deuxième division espagnole. Cependant, le football n'est pas la seule occupation du désormais chanteur de Reggaeton.

En plus d'avoir donc sortis quelques morceaux, l'ancien joueur du Real Madrid devrait prochainement participer, avec sa compagne Aurah Luiz, à une émission de télévision dans laquelle le couple racontera, à tous les intéressés, s'il y en a, leur parcours entre la demande en mariage du footballeur et leur montée à l'autel. 5 épisodes palpitants seront disponibles à partir du 9 juin selon AS.