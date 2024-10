Angleterre : les premiers mots de Thomas Tuchel

Thomas Tuchel est donc le nouveau sélectionneur de l’Angleterre, prenant ainsi la suite de l’intérimaire Lee Carsley. L’entraîneur allemand, âgé de 51 ans, devient le 3e sélectionneur étranger de l’histoire des Three Lions, après Eriksson et Capello. Il a dit sa fierté d’endosser ce rôle dans ses premiers mots accordés à la Fédération anglaise de football.

« Je suis très fier d’avoir l’honneur de diriger l’équipe d’Angleterre. Je ressens depuis longtemps un lien personnel avec le football dans ce pays, et cela m’a déjà fait vivre des moments incroyables. Avoir la chance de représenter l’Angleterre est un immense privilège, et l’opportunité de travailler avec ce groupe de joueurs spéciaux et talentueux est très excitante. En travaillant en étroite collaboration avec Anthony Barry en tant qu’entraîneur adjoint, nous ferons tout ce que nous pouvons pour que l’Angleterre réussisse et que les supporters soient fiers. Je tiens à remercier la FA, en particulier Mark et John, pour leur confiance et j’ai hâte de commencer notre voyage ensemble. »