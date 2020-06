Fiorentina : le joli but de Franck Ribéry face à la Lazio en vidéo

Ce samedi soir, la Lazio reçoit la Fiorentina dans le cadre de la 28e journée de Serie A. Si les hommes de Simone Inzaghi espèrent relever la tête après leur défaite sur la pelouse de l'Atalanta (2-3) lors de la précédente levée, Franck Ribéry (37 ans) est venu refroidir les ardeurs des Laziale de fort belle manière en première période. L'ancien feu-follet du Bayern Munich a en effet ouvert le score à la 25e minute.

Après s'être défait de deux joueurs à l'aide d'un joli double contact sur la gauche de la surface de réparation, Ribéry a effectué une feinte de frappe avant d'enchaîner rapidement avec une frappe au premier poteau n'ayant laissé aucune chance à Strakosha. De quoi marquer les esprits pour son 3e but de la saison en Serie A. Et de montrer qu'il est bel et bien de retour après six mois passés loin des terrains.