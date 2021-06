Ligue 1 : les dates des chocs PSG-OM et PSG-OL connus

Avant le début de la saison de Ligue 1, les supporters scrutent avec attention le calendrier des équipes. En attendant, l’annonce officielle de la LFP, L’Équipe a dévoilé les dates des chocs de Ligue 1 entre le PSG et l’OM et entre le PSG et l’OL. Des matches qui seront diffusés par la nouvelle chaîne d’Amazon.

Selon le quotidien français, le PSG accueillera l'Olympique Lyonnais le 19 septembre pour la 6e journée et jouera le retour le 9 janvier 2022 lors de la 20e journée. Le premier Classique de la saison face à l’OM aura lieu le 24 octobre au Vélodrome pour la 11ème journée. Le match retour, au Parc des Princes, se jouera en fin de saison, le 17 avril lors de la 32eme journée. Le rendez-vous est pris.