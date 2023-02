PSG : Marquinhos est encore hanté par l’élimination face au Real Madrid

La suite après cette publicité

À quelques heures du choc entre le PSG et le Bayern Munich, la pression monte entre les deux équipes. Du côté du club de la capitale, on appréhende forcément cette confrontation après les multiples échecs les saisons dernières. Dans un entretien accordé au Parisien, Marquinhos est revenu sur l’élimination face au Real Madrid l’an dernier. Le Brésilien évoque un traumatisme personnel.

« Ça fait presque un an qu’on a joué ce match face au Real et on en entend encore parler. Même si ça a été une défaite douloureuse, encore plus pour moi en particulier (son erreur de relance offre le 3e but, synonyme d’élimination, à Benzema), il a fallu qu’on rebondisse vite. Dès qu’on fait la moindre erreur, on sait que certains vont penser que c’est lié à ce match. Mais c’est le genre de choses qui arrive dans la vie d’un joueur, il y a des bons et des mauvais moments qu’il ne faut pas toujours lier à des épisodes qui remontent à un an en arrière. »

À lire

PSG : la nouvelle sortie coup de poing de Marquinhos

Pour ce tant attendu PSG-Bayern, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 100€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre et misez 100€ sur une victoire parisienne pour tenter de remporter 268€ (cote à 2,68, soumise à variation).

La suite après cette publicité

Suivez la rencontre PSG -BAYERN en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.