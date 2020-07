Lille : Gérard Lopez donne les raisons du rachat de Mouscron

En ce moment, en termes de rachat, on parle beaucoup du projet pour l'OM. Mais Lille est aussi en passe de racheter un club belge, Mouscron. L’idée est là depuis 2012 et l'ère Michel Seydoux. Et c'est devenu réel le 7 mai, veille de la décision de la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport, qui a donné le droit au club de participer au championnat de D1 grâce au soutien logistique et financier apporté par Gérard Lopez (6 M€). L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a racheté les parts de Pairoj Piempongsant, principal actionnaire (94%). Le club gardera le même président, Patrick Declerck, et le même directeur général, Paul Allaerts, même si une dizaine de joueurs sous contrat au LOSC sont attendus dans l'effectif mouscronnais pour la saison prochaine.

Présent à Mouscron, le président du LOSC a expliqué les raisons de son rachat du Royal Excel en conférence de presse : « Avoir un pied en Belgique est assez formidable. Quand on voit leur équipe nationale, la présence des internationaux dans les meilleures équipes du monde, on ne peut que saluer la formation belge. Si on aime le foot et que l’on veut élargir son horizon sur l’échiquier européen, c’est bien d’être présent en Pro League. » Depuis quelques années, Lille utilise cette filière belge. Rappelons que le club nordiste est allé chercher Victor Osimhen à Charleroi et a formé Eden Hazard. D'ailleurs la prochaine cible sur le marché des transferts vient aussi de Pro League, et de La Gantoise en la personne de Jonathan David.