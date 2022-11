Mais que va bien faire Gerard Piqué maintenant ?

La suite après cette publicité

Pour beaucoup de joueurs, qui dit fin de carrière dit longues vacances au soleil, relâchement total et vie paisible. D'autres continuent de travailler dans le football, en endossant des postes à responsabilités dans les clubs, en se lançant dans le coaching ou en devenant consultant dans les médias. Une chose est sûre, l'après-football de Gerard Piqué n'aura rien de calme ni de tranquille. Pendant sa belle et longue carrière, le désormais ex numéro 3 du FC Barcelone a clairement développé son sens des affaires et a lancé et/ou participé à de nombreux projets, allant du monde de l'eSport à celui du tennis, en passant par la restauration, les droits TV ou le prêt-à-porter.

Mais le principal bijou que détient le Catalan dans sa belle armoire n'est autre que le FC Andorra, club de football qui évolue en deuxième division. Racheté par le groupe Kosmos appartenant à Piqué il y a environ 4 ans, le club est passé de la cinquième à la deuxième division espagnole. Une ascension fulgurante à laquelle l'ancien défenseur n'a pas été étranger, loin de là, puisqu'il s'est énormément impliqué, en termes de temps et d'argent, dans la professionnalisation du club à tous les niveaux. Dirigée par l'ancien adjoint de Quique Setién au Barça, Eder Sarabia, l'écurie qui a la particularité d'être devenue cette saison la première formation non-espagnole à avoir évolué au niveau professionnel espagnol a de beaux jours devant elle.

Continuer sa partie de Football Manager IRL

D'après les informations des médias ibériques, c'est clairement là-dessus qu'il va se concentrer dans les années à venir. Le club, dixième au classement pour sa grande première à ce niveau, va être la priorité de l'après-carrière de Piqué. Ce dernier maintient des contacts quasi-quotidiens avec l'entraîneur et a récemment injecté 3,5 millions dans les comptes du club. Même s'il a toujours été plutôt discret et mesuré à ce sujet, l'ancien joueur de Manchester United a pour ambition de faire de son club une référence en Espagne, puis en Europe, en misant sur la formation notamment, où il applique les méthodes qu'il a pu connaître du côté de La Masia à Barcelone.

Autre projet dans lequel il est particulièrement impliqué : la Kings League. Un tournoi de football à 7 qui démarrera en janvier 2023, et dans laquelle 12 équipes menées par les streamers/influenceurs les plus populaires du pays de Cervantes vont s'affronter. Un projet d'une ampleur considérable, co-lancé avec Ibai Llanos, la référence du streaming en Espagne, et auquel d'autres joueurs ou anciens joueurs comme le Kun Agüero ou Iker Casillas vont participer ! Pour beaucoup, ces matchs diffusés sur les réseaux sociaux risquent de faire plus d'audience que ceux de la Liga ! Piqué a la volonté de créer une véritable compétition, dans laquelle les joueurs seront rémunérés, et où même des "lambdas" pourront s'inscrire.

Tebas 2.0

« C'est le début de quelque chose de très grand. Quelque chose qui va rester là pour longtemps et va changer le paradigme. Il va y avoir un impact énorme », teasait-il, en terminant sur une petite blague : « je vais enfin pouvoir être Javier Tebas ». Dans ses plans, Gerard Piqué semble avoir une intention très claire : viser un public jeune, ce que, selon lui, les médias et les sports traditionnels ne parviennent pas à faire. Les deux hommes sont même à aller jusqu'à inventer un nouveau sport et une nouvelle compétition, la Balloon World Cup. Deux joueurs s'affrontent et doivent faire toucher le sol à un ballon rempli d'air. Aussi loufoque que cela puisse paraître, ces épreuves ont connu un énorme succès et le rendu visuel est particulièrement divertissant. En parallèle, le sulfureux défenseur catalan continue de se diversifier dans le monde du eSport, et il a récemment créé eFootball.Pro, qui travaille avec Konami, éditeur de PES/eFootball, afin de construire une ligue virtuelle entre clubs à travers la planète. Il dirige aussi l'équipe KOI du jeu League of Legends avec Ibai, et travaille aussi sur les prémices de plusieurs projets liés à la blockchain.

Son arrivée polémique dans le monde du tennis, avec ce nouveau format de la Coupe Davis (réformé depuis), va aussi continuer d'occuper le défenseur. Très critiqué par les défenseurs du sport à la petite balle jaune, il a depuis réussi à se faire accepter, et a notamment trouvé un accord avec l'ATP et l'ITF pour que la compétition fasse partie du calendrier de l'ATP. Comme tout millionnaire qui se respecte, il a aussi bon nombre d'investissement dans le secteur immobilier, et a aussi investi dans les boissons avec son ancien acolyte sur le terrain, Carles Puyol. Mais s'il y a un endroit où tout le monde l'attend, c'est du côté de la tribune présidentielle du Camp Nou. Pour beaucoup, Piqué est voué à devenir président de son club de coeur dans un avenir extrêmement proche. Son sens des affaires, son caractère, sa passion pour le club et son charisme semblent en faire le candidat idéal... C'est tout ce qu'on lui souhaite.