Fabinho déclare sa flamme à Liverpool

Depuis son arrivée à Liverpool en provenance de Monaco il y a de cela deux ans et demi, Fabinho ne cesse de régaler ses fans. Longtemps mis sur le banc par Jürgen Klopp lors de son arrivée, le milieu de terrain brésilien a, au fil des matches, fini par mettre tout le monde d’accord. Une place de titulaire indiscutable lui a dès lors été assignée. Omniprésent à ce jour dans l’effectif du technicien allemand, l’ancien Monégasque a, au cours d’un entretien accordé au club, tenu à déclarer publiquement sa flamme aux Reds.

«Vous avez une petite idée de ce que c'est quand vous êtes à l'extérieur, mais lorsque vous êtes à l'intérieur, vous savez vraiment pourquoi ce club est spécial. J'ai la chance de jouer pour Liverpool et vivre dans ce club est quelque chose de très bien. C'est très spécial de jouer pour ce club et j'espère que je jouerai beaucoup plus de matchs», a-t-il confié. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le Brésilien ne devrait pas avoir de soucis à se faire.