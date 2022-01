Bixente Lizarazu s'enflamme sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

L’ancien latéral gauche de l’Équipe de France, Bixente Lizarazu, est revenu dimanche matin sur le plateau de Téléfoot sur l’évolution personnelle et le rôle déterminant de Kylian Mbappé au PSG. Le Basque a notamment expliqué que l’attaquant de 23 ans dont le contrat dans la capitale en juin prochain était « la star du Paris Saint-Germain ».

«Il ne faut pas oublier, en septembre il était critiqué et même sifflé. Il sortait de l’Euro avec ce penalty raté, on lui reprochait d’être égoïste. C’était très excessif. Je crois qu’il a beaucoup réfléchi. Il a réfléchi à son jeu déjà, il est vachement plus altruiste, collectif, et son jeu s’est bonifié parce qu’il n’est plus lié à ses gestes individuels et ses dribbles. Il est moins lisible maintenant et c’est très intéressant d’avoir un joueur qui a une réflexion sur soi et sur l’évolution de son jeu. Et puis, c’est qui la star du Paris Saint-Germain ? Ce n’est pas Messi, ce n’est pas Neymar, c’est Kylian Mbappé. C’est le mec sûr et sur qui tu peux compter. Il est super en place et au meilleur de sa forme actuellement», a indiqué Bixente Lizarazu, en saluant les performances actuelles de l’attaquant des Bleus.