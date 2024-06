La déclaration surprenante d’un ancien champion du monde brésilien

« C’est un moment triste pour ceux qui aiment le football brésilien. C’est difficile de trouver l’énergie pour regarder les matchs », affirmait Ronaldinho à propos de son ancienne sélection. Le début de la Copa América lui a donné raison avec un triste 0-0 il y a deux jours face au Costa Rica. Pourtant, les joueurs de talent ne manquent pas. De nombreux joueurs ont explosé ces dernières années avec leur club, tels que Vinicius, Rodrygo, et d’autres ont montré de belles facultés pour l’avenir comme Endrick ou Vitor Roque. Pour Branco, ancien latéral gauche de cette Seleção et champion du monde en 1994, l’avenir du football brésilien repose dans les pieds d’Estevao, plus connu sous le nom de "Messinho".

« Depuis Neymar, Estevao est le meilleur joueur né au Brésil que j’ai vu. Avec tout le respect que je dois aux autres. C’est quelque chose de sérieux, que je n’ai jamais dit et que je vais dire. C’est le Brésil, tout le monde est spectaculaire, mais ce gamin ? Son plafond est un peu plus haut », a-t-il déclaré dans le podcast Wamo Cast. Neymar avait également été très élogieux envers le gaucher de 17 ans en parlant de lui comme un talent : « il est un talent émergent du football brésilien, je pense qu’il deviendra un génie ». Désiré par une grande partie des clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, la star de Palmeiras s’est engagée avec Chelsea la semaine dernière.