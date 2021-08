BL : le Bayer Leverkusen ne fait qu'une bouchée de Gladbach

La Bundesliga se poursuivait ce samedi avec un choc entre deux cadors du championnat, à savoir, le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach. Les deux équipes avaient débuté par un match nul 1-1, respectivement face à l'Union Berlin et le Bayern Munich. Pour ce match de la 2e journée de championnat, le Bayer Leverkusen a vite pris les devants puisque Mitchel Bakker voyait sa frappe être déviée malencontreusement par Yann Sommer dans ses propres buts (1-0, 3e). Patrik Schick se chargeait de doubler la mise dans la foulée, bien servi par Moussa Diaby (2-0, 8e).

Dominé, le Borussia Mönchengladbach obtenait néanmoins un penalty peu avant la pause mais Lars Stindl manquait son geste (43e). Au retour des vestiaires, Moussa Diaby était trouvé par Mitchel Bakker et alourdissait le score (3-0, 55e). En fin de match, Nadiem Amiri y est aussi allé de son but (4-0, 87e). Avec cette lourde victoire, le Bayer Leverkusen lance sa saison et colle un gros coup au moral des joueurs du Borussia Mönchengladbach.

Le classement de la Bundesliga