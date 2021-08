BL : Fribourg domine le Borussia Dortmund, Wolfsbourg renverse le Hertha Berlin

La deuxième journée de Bundesliga a débuté hier avec le large succès du RB Leipzig contre Stuttgart (4-0) et se poursuivait ce samedi après-midi. Au programme, un duel plaisant entre Fribourg et le Borussia Dortmund. Ces derniers pouvaient prendre seuls la tête du championnat, mais ils ont été cueillis à froid par le joli but de Vincenzo Grifo (6e). Malgré une domination du club de la Ruhr, Fribourg doublait même la mise via Rolland Sallai (53e). Si un but contre son camp de Yannik Keitel a relancé le BvB c'était insuffisant pour revenir. Fribourg s'impose 2-1 et remonte à la deuxième place derrière le VfL Wolfsbourg.

Les Loups remportent un deuxième match de rang face au Hertha Berlin. Pourtant ce n'était pas gagné avec l'ouverture du score de Dodi Lukebakio (59e) peu avant l'heure de jeu. Néanmoins, l'équipe de Mark van Bommel a inversé la tendance via Ridle Baku (74e) et Lukas Nmecha (88e). Un succès 2-1 qui permet à Wolfsburg d'être la seule équipe à 6 points en attendant les matches d'Hoffenheim et Cologne qui jouent demain. Dans les autres matches, l'Eintracht Francfort a partagé un point avec Augsbourg (0-0) tandis que Greuther Fürth et Arminia Bielefeld ont aussi fait un match nul (1-1). Enfin, Bochum a dominé Mayence (2-0).

Les matches de l'après-midi

Bochum 2-0 Mayence : G. Holtmann (21e) et S. Polter (56e) pour Bochum

Eintracht Francfort 0-0 Augsbourg

Fribourg 2-1 Borussia Dortmund : V. Grifo (6e) et R. Sallai (53e) pour Fribourg; Y. Keitel (CSC, 59e) pour Dortmund

Greuther Fürth 1-1 Arminia Bielefeld : B. Hrgota (50e) pour Fürth; F. Klos (45e) pour Bielefeld

Hertha Berlin 1-2 Wolfsbourg : D. Lukebakio (59e) pour Berlin; R. Baku (74e) et L. Nmecha (88e) pour Wolfsbourg

