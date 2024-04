Liverpool veut Pacho

Liverpool a connu trop de problèmes en défense cette saison, la paire Konaté-Van Dijk manquant d’un réel soutien. Alors les Reds ont décidé de cibler dès à présent leurs priorités de recrutement dans ce secteur. Et selon nos informations, la piste la plus chaude mène à William Pacho, défenseur équatorien de 22 ans, qui évolue du côté de l’Eintracht Francfort. Le club allemand l’a recruté l’été dernier au Royal Antwerp pour une dizaine de millions d’euros, et il dispose d’un contrat jusqu’en 2028.

Il faudra donc débourser une belle somme pour l’attirer. Francfort, de son côté, prépare la succession de son joueur, qui avait apporté satisfaction cette saison. Et cela pourrait le mener en Ligue 1, puisque Lilian Brassier fait partie des pistes suivies par la direction allemande. Le défenseur central de 24 ans participe à l’excellente saison du Stade Brestois, avec 26 titularisations en championnat.