Real Madrid : les Bleus comme motivation supplémentaire pour Karim Benzema

Impressionnant sous le maillot du Real Madrid et tout aussi brillant avec la tunique de l'équipe de France, Karim Benzema (33 ans) s’impose ainsi logiquement comme un candidat sérieux au titre du Ballon d'Or 2021. Si la concurrence s’annonce très dense, les débuts de KB9 en Liga, auteur de 9 buts et 7 passes décisives en 8 journées et ses récentes performances étincelantes en Ligue des Nations confirment très largement cette tendance. Une dynamique qui intervient après cinq années d’absence chez les Bleus. Interrogé par Canal+, le Français a d’ailleurs confirmé s’être servi de sa mise au ban pour briller en club.

«En fait, je me concentrais tellement sur mon club. Je n’ai jamais lâché l’idée de revenir un jour en équipe de France», a tout d’abord expliqué le buteur madrilène avant d'ajouter : «c’était toujours dans ma tête. C’est ce qui me permettait aussi d’être performant en club. Même si j’ai ma motivation en club, là il y avait une double motivation. Au début, c’était difficile (de voir partir les internationaux, ndlr) mais après cela m’a permis de me reposer et d’être performant pendant le week-end avec mon club.» De retour sous le maillot tricolore lors du dernier Euro, Benzema a immédiatement confirmé ses prestations réalisées avec les Merengues. De quoi faire de lui le futur Ballon d'Or ? Réponse le 29 novembre prochain.