Francfort-OM : les notes du match

Enchaîner une troisième victoire et se rapprocher de la qualification, voire la sceller. L'Olympique de Marseille pouvait rêver d'une belle soirée à Francfort dans une Deutsche Bank Park à la splendide ambiance. Elle partait pourtant mal, avec l'ouverture du score signée Kamada dès la 3e minute, consécutive à un beau décalage et une belle feinte de Lindstrom. Le Japonais résistait au retour de Gigot et sa frappe pied gauche trompait Pau Lopez (1-0, 3e). Mais l'OM, comme depuis le début de saison, ne se laissait pas abattre, déroulant le pressing réclamé par Igor Tudor. Et cela finissait par payer. Mbemba, roi du dépassement de fonction, envoyait un centre parfait dans la surface à destination de Guendouzi, qui reprenait d'un pur geste d'attaquant, pied droit (1-1, 22e). Une joie de courte durée puisqu'un manque d'agressivité défensive côté olympien permettait à l'Eintracht Francfort de reprendre les devants. Götze était servi à l'entrée de la surface et le ballon arrivait dans les pieds de Kolo Muani. Le Français jouait un une-deux avec l'Allemand au coeur de la surface marseillaise et ajustait Pau Lopez (2-1, 27e). L'OM repartait vers l'avant : Nuno Tavares était tout proche de trouver Alexis Sanchez au deuxième poteau (30e) et Harit tombait sur un grand Kevin Trapp (45e).

L'OM chute à nouveau

Au retour des vestiaires, l'OM s'en remettait à Sanchez pour créer le danger (57e, 60e), et Tudor jouait du coaching à l'heure de jeu en sortant étonnamment Guendouzi pour lancer Ünder, pendant que Kolasinac remplaçait un Gigot en difficulté. Malgré une belle intensité, l'OM avait beaucoup de mal à se créer de véritables occasions franches, alors que l'Eintracht musclait son entrejeu. Portés par leurs supporters, les Allemands répondaient au défi physique des hommes de Tudor. Et ont tenu bon jusqu'à la fin de la rencontre. Avec ce succès, ils doublent l'OM et se relancent avant la dernière journée qui promet d'être passionnante. Entre Tottenham, 1er, et l'OM, 4e, il n'y a que quatre points d'écart. Les Phocéens devront quoi qu'il arrive l'emporter pour croire à la qualification pour les huitièmes de finale.

l'homme du match : Lindstrøm (7,5) : son jeu sans ballon en laissant passer le cuir entre ses jambes sur le 1er but de son équipe dés l'entame était excellent. Son gros volume de jeu est à noter avec une omniprésence au milieu de terrain en faisant énormément mal à l'OM en contre avec sa vitesse et sa technique. Le Danois n'a cessé de vouloir aider ses coéquipiers des deux côtés du terrain. Match ultra complet pour lui et une vraie qualité de percussion qui a fait souffrir l'OM. Remplacé par Rode (69e) Le milieu allemand a apporté de l'impact au milieu.

Francfort

Trapp (7) : Plutôt tranquille en début de match, le capitaine de l'Eintracht s'est fait fusiller par Guendouzi d'une reprise à bout portant surpuissante sans pouvoir rien y faire (22e). Se couche parfaitement juste avant la pause sur une reprise de volée de Harit (45e). Il a donné beaucoup de voix à son équipe pendant les temps forts des visiteurs notamment lors du retour des vestiaires. Sort une belle parade d'une main sur un coup franc excentré tiré second poteau par Sanchez (59e). Il a répondu présent.

Jakic (5) : Fautif sur l'égalisation de Guendouzi avec un mauvais placement (22e), il s'est néanmoins montré impactant dans les duels. Sa complémentarité avec son compère croate s'est sentie avec un travail de compensation visible et de belles couvertures. A redoublé de vigilance dans le money-time pour repousser les assauts marseillais.

Smolčić (5) : placé dans un rôle d'arrière central dans une défense à trois, le Croate n'était pas présent au match aller mais a bien surveillé et muselé Sanchez lors du premier acte en réalisant un énorme sauvetage sur ce dernier devant son but après un centre de Tavares (30e). Sa deuxième mi-temps parle pour lui avec des interventions efficaces et une belle présence dans les airs. Averti d'un carton jaune après un retard sur le virevoltant Amine Harit (58e)

Ndicka (6,5) : le Français passé par l'AJ Auxerre nous a gratifié d'une belle montée en combinant avec Lenz. Il a offert une belle passe décisive à Kamada (3e) de son pied gauche. Très généreux défensivement, ses relances étaient intéressantes en trouvant quasiment preneur à chaque fois. Très mobile pour sa taille (1,92m) avec une qualité de vitesse appréciable qui a surpris le milieu marseillais par moment.

Lenz (5) : grand artisan du premier but de son équipe avec une action à deux avec Ndicka. Le piston gauche de Francfort s'est projeté offensivement et aurait pu marquer sans le bel arrêt du portier olympien (18e) sur une erreur de Balerdi. A contenu comme il pouvait l'apport de Clauss pour l'OM. Remplacé par Pellegrini (45e) plutôt concentré défensivement avec de l'autre côté, une bonne contribution offensive lorsqu'il le pouvait. Note : 4,5.

Sow (5) : un peu loin de ses attaquants par séquence pour apporter du soutien, le Suisse a globalement fait le job dans le double pivot avec Kamada, en coulissant avec son bloc tout en s'appliquant dans ses transmissions lorsque sa formation avait le ballon. Actif dans la zone de Rongier, il a limité son apport en coupant certaines lignes de passe.

Kamada (6,5) : excellent au match aller, le Japonais s'est illustré par un but plat du pied dés la 3e minute en résistant à la pression de Gigot à la suite d'une passe de Ndicka que Götze a volontairement laissé passé. Rarement sous pression, il n'a pas paniqué malgré le pressing marseillais avec du jeu simple et une extrême tranquillité. Placé plus haut en fin de match après la rentrée de Rode, venu mettre les pieds dans le plat au milieu lorsqu'il est rentré.

Dina Ebimbe (6) : prêté par le PSG, il avait forcément envie de faire un gros match contre l'OM. Actif dans son couloir droit en cumulant les allers-retours, il est par contre attentiste sur le but de Guendouzi en étant loin du marquage. Il a regardé Nuno Tavares dans les yeux malgré ses montées successives et a fait parlé sa puissance avec une belle percée et un centre fort devant le but, ne trouvant personne (48e). Averti assez bêtement pour contestation (75e). Mais dans l'ensemble, c'est un bon match de sa part. Remplacé par Alidou (79e)

Götze (6) : a beaucoup décroché pour apporter des solutions de passes à ses coéquipiers. Présent dans la surface adverse, il a manqué de peu d'inscrire le but du 2-0 d'une tête flottante terminant à côté du poteau gauche de Lopez (15e) sur un service de Lindstrom mais a offert une passé décisive pour Kolo-Muani. Le champion du monde allemand a fait parler sa technique dans l'entre-jeu même s'il fut moins en vue en seconde période mais précieux à la fin du match pour conserver le ballon.

Lindstrøm (7,5) : voir ci-dessous.

Kolo Muani (6) : a vécu un début de match compliqué, sans beaucoup d'espace, le frustrant par moment avec de l'énervement. Quelques maladresses techniques et des ballons perdus ce soir mais l'ex canari s'est rattrapé d'un une-deux avec Götze et une jolie finition en prime pour le 2-1 (28e). L'international français s'est souvent retrouvé au sol après des contacts rugueux. Remplacé par Borré (79e) qui a apporté du sang-neuf qui s'est vu avec la fatigue des défenseurs marseillais. Sa frappe termine dans les gants de Lopez (88e).

OM