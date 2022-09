AS Monaco-Olympique Lyonnais : les compositions officielles

Choc sur le Rocher. Après quatre matches sans victoire, l'AS Monaco, 10e, a renoué avec le succès à Nice le week-end dernier (0-1) et a confirmé contre l'Etoile Rouge de Belgrade en Ligue Europa jeudi (0-1). À l'inverse, après cinq rencontres sans défaite (5 victoires, 1 nul), l'Olympique Lyonnais, 5e, a chuté sur la pelouse de Lorient mercredi (3-1), son premier revers de la saison.

Pour ce match, Philippe Clément aligne un 3-4-3 avec Disasi, Badiashile et Maripan derrière. Camara et Fofana vont gérer l’entrejeu tandis que Vanderson et Henrique occuperont les couloirs. Devant, Diatta et Golovin accompagneront Embolo. En face, Peter Bosz reconduit son 4-3-3 avec Tagliafico, Lukeba, Mendes et Gusto derrière, un milieu Caqueret, Lepenant et Tolisso, et un trio d'attaque Toko Ekambi, Lacazette, Tetê.

Les compositions officielles :

AS Monaco : Nubel - Maripan, Badiashile, Disasi - Vanderson, Camara, Fofana, C.Henrique - Golovin, Embolo, Diatta

Olympique Lyonnais : Lopes - Gusto, T.Mendes, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, Caqueret, Tolisso - Tetê, Lacazette, Toko-Ekambi.

