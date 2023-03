Celta Vigo : le cas Luis Campos pose aussi question

La suite après cette publicité

Luis Campos a plusieurs casquettes. Depuis le 10 juin 2022, il a enfilé le costume de Conseiller Football du Paris Saint-Germain. «Chargé de l’organisation, du recrutement et de la performance de l’équipe professionnelle», comme l’a expliqué le club de la capitale dans un communiqué de presse, le Portugais a été recruté pour apporter ses connaissances et son expertise. Sa proximité avec Kylian Mbappé a aussi joué en sa faveur. Qu’importe, le natif d’Esposende était prêt à relever ce nouveau challenge comme il l’avait avoué à son arrivée.

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du club.» Une mission taillée sur mesure pour l’ancien dirigeant de l’AS Monaco et du LOSC qui a dû jongler avec d’autres responsabilités. Car l’homme de 58 ans officie également au Celta Vigo en tant que conseiller externe.

À lire

La position quasi intenable de Christophe Galtier et de Luis Campos au PSG

Entre Paris et Vigo

D’ailleurs, le club espagnol, qui était en pourparlers avec Campos en 2021 bien avant le PSG, avait essuyé un refus avant d’avoir une réponse positive un an plus tard. Si les Galiciens souhaitaient qu’il travaille exclusivement avec eux, le Portugais a eu gain de cause et travaille pour les deux écuries aujourd’hui. On le sait, il vit des moments plutôt difficiles dans la capitale française. Ses choix, notamment celui de nommer Christophe Galtier ou en matière de recrutement, mais également ses deux mercatos ratés font jaser. Et comme son entraîneur, le Conseiller Football est aujourd’hui menacé. Malgré la pression, il continue de plancher sur la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Sa situation est suivie de très près en Espagne, en particulier à Vigo. Lié au club de Galice pour une durée indéterminée, Luis Campos est toujours impliqué malgré le fait que sa mission au PSG lui prenne énormément de temps. C’est ce que nous a expliqué Oscar Mendez, journaliste à Relevo et spécialiste du Celta Vigo. «Il passe plus de temps à Paris qu’à Vigo, où il va voir des matchs quand ceux du PSG ne correspondent pas au niveau du calendrier. Il n’est pas présent dans la vie quotidienne du club, mais il se rend de temps en temps dans la ville pour voir les dirigeants, les entraîneurs et les joueurs.»

Un homme au centre du projet au Celta

Même son de cloche pour José Riveiro, journaliste pour Radio Marca Vigo. «Au début, on pensait qu’il allait être plus concentré sur son travail au PSG. Mais depuis son arrivée à Vigo, Luis Campos est très proche du Celta. Il vient fréquemment et travaille en étroite collaboration avec le club. Ici à Vigo, ils sont très contents de lui.» De son côté, Pablo Carballo, qui est journaliste pour La Voz de Galicia, comprend qu’il privilégie Paris. «Luis Campos vient fréquemment à Vigo, mais ce n’est pas un travail au quotidien. Le PSG, de par sa taille, est un club qui exige bien plus que ce que le Celta peut faire.»

La suite après cette publicité

Mais il reste professionnel et investi. «À Vigo, Luis Campos a un projet dans lequel il est un homme important. Il prend des décisions et le club le tient en haute estime car il le considère comme une figure très respectée dans le monde entier», nous assure Oscar Mendez. Son carnet d’adresse ou encore ses qualités de recruteur ont été appréciés par la direction et profite au club. Alors tout n’a pas été parfait depuis sa signature, mais le Portugais a réussi à poser sa patte sur le club qui est actuellement classé 10e de Liga (34 points) après avoir connu un début de saison difficile.

La patte Campos

Oscar Mendez nous explique : «Luis Campos est arrivé au Celta à un moment difficile, l’équipe ayant besoin d’un changement majeur. L’été dernier, il a signé dix joueurs et tous n’ont pas donné le niveau attendu. Il a connu des succès avec Mingueza, Unai Núñez, Carles Pérez, De la Torre et quelques échecs avec Marchesin, Óscar ou Paciencia. En novembre, il a décidé de signer Carlos Carvalhal comme entraîneur et cela a été son plus grand succès car l’équipe est depuis lors l’une des meilleures de la Liga.» Un sentiment qui est le même pour Pablo Carballo. «Son plus grand succès à ce jour me semble l’embauche de Carlos Carvalhal en tant qu’entraîneur.»

La suite après cette publicité

Un peu plus inspiré qu’au PSG, où les attentes ne sont pas du tout les mêmes, Luis Campos, dont la durée du contrat est inconnue, va aussi devoir réfléchir à son avenir. Partagé entre deux clubs, ce qui peut engendrer des conflits d’intérêt, le dirigeant parisien a les mains bien plus libres et l’esprit tranquille en Galice. La pression n’est pas la même qu’à Paris. Le budget aussi. Malgré quelques critiques en début de saison de la part des supporters suite aux mauvais résultats, il a su inverser la tendance et se faire apprécier comme nous le raconte Oscar Mendez.

Un avenir à régler

«Le Celta veut continuer avec Luis Campos pendant de nombreuses années et il semble que Campos veuille continuer avec le Celta donc ils continueront sûrement à travailler ensemble la saison prochaine. De plus, l’équipe fête ses 100 ans d’histoire en 2023 et c’est quelque chose qui l’excite.» Idem pour José Riveiro, de Radio Marca :« À Vigo, ils sont très satisfaits du travail de Luis Campos, d’autant plus que le projet qu’il a proposé est en phase avec l’entraîneur qu’il a fait venir lorsque Coudet a été licencié. Avec Carlos Carvalhal, le Celta fonctionne bien et Luis Campos y est pour beaucoup. Tout indique qu’il continuera à travailler avec le Celta la saison prochaine.»

La suite après cette publicité

Pablo Carballo est également d’accord, mais plus nuancé. «J’ai l’impression que le club garde confiance en lui mais que certaines des opérations qui ont été réalisées laissent planer des doutes (…) Dans un club comme celui-ci, basé un projet sur la jeunesse afin de faire sortir les joueurs de sa propre structure, me fait douter. Mais le club garde confiance et l’idée est qu’il poursuive la saison prochaine.» C’est aussi visiblement le plan de Campos, qui est déjà en train de plancher sur le prochain mercato du club de Galice. Même si le Celta aurait aimé l’avoir pour lui tout seul, l’écurie espagnole est consciente qu’il leur donne une position de force sur le marché qu’ils n’avaient pas auparavant. À Vigo, on espère compter de nombreuses années sur Luis Campos.