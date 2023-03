La position quasi intenable de Christophe Galtier et de Luis Campos au PSG

La suite après cette publicité

À force de creuser, on va finir par se demander jusqu’où le PSG va-t-il s’enfoncer. Après 7 défaites en 18 matches disputés depuis le 28 décembre, le bilan sportif de Christophe Galtier est catastrophique et quasiment unique dans l’histoire du PSG version QSI. Sportivement dans le dur, tactiquement aux abonnés absents, l’ancien coach du Gym brille aussi par son incapacité à manager les stars du club. Ces dernières n’hésitant pas à remettre en question dans le vestiaire les limites du tacticien de 56 ans.

Le double discours de Christophe Galtier interroge en interne

Lionel Messi quitte l’entraînement pour un exercice défensif qu’il n’a pas envie de faire, il essaie de le rattraper et le défend en conférence de presse. Marco Verratti est transparent face au Bayern Munich et à des années-lumière de son meilleur niveau, il ne lui adresse pas l’ombre d’une critique. Et si les tauliers du vestiaire sont épargnés, les dernières recrues (Fabian Ruiz, Carlos Soler) et surtout les jeunes en prennent pour leur grade. D’El Chadaille Bitshiabu, taclé après le match du Bayern, jusqu’au Titis alignés face à Rennes, qui ont pris cher dans une déclaration lunaire en conférence de presse d’après match ce dimanche.

Cette stratégie "deux salles, deux ambiances" détonne à l’intérieur du club. Preuve de la différence de traitement de Galtier entre les jeunes et les stars du club parisien, une gueulante incroyable poussée par le coach du PSG après l’élimination des titis parisiens en Youth League face au Borussia Dortmund aux tirs au but (1-1, 5 tab 4). Une explication rude qui a choqué plusieurs jeunes joueurs parisiens qui se demandaient ce que Galtier faisait là et pourquoi il n’avait pas cette attitude devant les médias ou en privé avec ses joueurs.

Un tandem dans la ligne de mire

Car en public, Christophe Galtier ne manque pas d’excuses pour expliquer les carences de son équipe. Le manque de forme de ses joueurs avant le Bayern Munich, les nombreuses blessures de son effectif, la justesse de son effectif alors même qu’il avait demandé à Luis Campos de réduire au maximum son groupe en début de saison. Le conseiller football du PSG, qui avait ramené Christophe Galtier dans ses bagages l’été dernier lors de son arrivée, est lui aussi au cœur des critiques. Il suffisait de voir sa mine déconfite aux côtés de Nasser Al Khelaifi en plein PSG-Rennes pour se convaincre de la situation délicate vécue par l’homme fort du mercato parisien. Des recrues et une stratégie qui peinent clairement à convaincre. Campos a raté son mercato estival et s’est plaint du rôle trop important d’Antero Henrique. Libéré du poids de ce dernier, Campos, que les stars du club accusent d’avoir raté ses mercatos, n’a guère fait mieux cet hiver.

Des échecs qui ont forcément agacé au Qatar. Si l’entraîneur Christophe Galtier fait partie des premiers menacés, Luis Campos ne doit pas dormir tranquille non plus. Le Portugais est l’une des têtes d’affiche du nouveau projet parisien. Chargé de bâtir une meilleure équipe, il n’échappe pas aux critiques vu les piteux résultats du PSG et les différentes contre-performances vues ces dernières semaines avec en point d’orgue l’élimination en Ligue des Champions face à un Bayern Munich en tous points supérieur.

Campos travaille déjà sur le prochain mercato et discute avec Chelsea

Il est donc facile d’imaginer qu’il devra lui aussi rendre des comptes aux Qataris très prochainement. Mais Campos lui-même n’est pas content de ce qu’il se passe actuellement. Selon nos informations, le Lusitanien n’a pas apprécié le match livré par les joueurs du PSG face au Bayern, l’attitude de certains et aurait surtout des regrets et de la frustration concernant la gestion du mercato. Autant d’éléments qui le font sérieusement réfléchir. Conscient qu’une réaction cinglante ne devrait pas tarder du côté de Doha, Campos s’est quant à lui, plusieurs fois, interrogé sur la suite à donner à son aventure parisienne.

En effet, en octobre dernier, lorsque Kylian Mbappé avait des envies de départ (il se sentait trahi par son président Nasser Al-Khelaïfi) le conseiller sportif du président était également prêt à quitter le club. Selon nos informations, il assurait alors à plusieurs de ses interlocuteurs qu’il n’était pas sûr d’être là en fin de saison parce que beaucoup de choses le dérangeaient au sein de l’organisation PSG. Hésitant quant à son avenir à Paris, Luis Campos a noué quelques relations avec Chelsea avec qui il garde un contact permanent depuis le début de l’année. Ce qui ne l’empêche pas malgré tout d’avancer sur le mercato de l’été prochain du PSG, travaillant déjà sur quelques pistes concrètes. Quant à Christophe Galtier, son avenir paraît s’inscrire en pointillés au fur et à mesure des matches disputés par son équipe. Le tandem Galtier-Campos sera-t-il encore là la saison prochaine pour mener le projet du PSG ? À suivre…

