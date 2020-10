Ansu Fati et Erling Haaland entrent dans le livre des records

Chaque année, le Guiness Book est publié, avec à chaque fois une petite réactualisation et 2020 n'a pas fait exception. Dans ce livre officiel des records, on retrouve évidemment des performances sportives et footbalistiques. Ainsi, Lionel Messi, grâce à ses 6 Ballons d'Or remportés, est présent de ce livre.

Mais deux petits nouveaux font leur apparition cette année. Il s'agit d'Ansu Fati et d'Erling Haaland. Le premier est donc le plus jeune joueur à avoir marqué en Ligue des Champions, contre l'Inter Milan, à 17 ans et 40 jours, le 10 décembre 2019. Le Norvégien, quant à lui, est intronisé pour avoir inscrit 9 buts lors d'un même match, face au Honduras lors de la Coupe du Monde U-20 avec son pays. Des premiers records qui en appellent d'autres pour ces deux grands espoirs du football mondial.