A 55 ans, la légende japonaise Kazuyoshi Miura signe en D2 portugaise !

"Moi tu me parles pas d’âge", une phrase que pourrait prononcer Kazuyoshi Miura. Actuellement âgé de 55 ans et proche de fêter son 56e anniversaire (le 26 février), celui qui est né en 1967 et a commencé sa carrière en 1982 n’en a pas terminé avec le football. Il va ainsi découvrir le 17e club de sa carrière puisqu’il a été prêté par le Yokohama FC en D2 portugaise, du côté d’Oliveirense jusqu’en juin prochain.

Passé par le Brésil, le Genoa en Italie ou encore le Dinamo Zagreb en Croatie, l’attaquant a réalisé une carrière impressionnante et compte 89 capes (55 buts) avec le Japon entre 1990 et 2000. Celui qui est surnommé "King Kazu" a d’ailleurs inspiré Tsubasa Ohzora, le héros de Captain Tsubasa, aussi connu en France sous le nom d’Olive et Tom. Passé par 4 continents (Amérique du Sud, Europe, Asie et Océanie), il s’offre un nouveau défi et repousse encore plus les limites. «Je ferai de mon mieux pour être moi-même et montrer à tout le monde comment je joue. Je vous souhaite tout le meilleur au Yokohama FC. Merci beaucoup» a-t-il déclaré dans un communiqué annonçant son départ de son précédent club.

