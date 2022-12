CdM 2022, Sénégal : Aliou Cissé analyse le football africain

La suite après cette publicité

Défait par l'Angleterre (3-0) en huitième de finale de la Coupe du Monde, le Sénégal aura de quoi nourrir des regrets après une prestation timide, face au finaliste du dernier Euro. Les Lions de la Teranga auront tout de même fait un parcours honorable (sans Sadio Mané). L'Afrique est sûrement très fière d'eux. Après cette déroute, Aliou Cissé le sélectionneur, a analysé l'évolution du football africain.

« Le foot africain s'améliore. Mais on ne décrète pas comme ça de devenir champion du monde. Avec les infrastructures, les politiques d'État, on va s'améliorer. Il y a la volonté de former des entraîneurs, des arbitres. De ne plus compter sur une génération spontanée pour faire un coup. Il ne faut pas se décourager », a déclaré le technicien de 46 ans en conférence de presse d'après-match.