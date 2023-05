LdC, Man City : Erling Haaland encore choqué par la performance de son équipe face au Real Madrid

La suite après cette publicité

Mouliné, broyé, égrugé… Une longue liste de verbes appartenant au champ lexical de la «destruction» pourrait dépeindre la rencontre en sens unique entre Manchester City et le Real Madrid, le 17 mai dernier. Accrochés à Santiago-Bernabéu lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions (1-1), les citizens n’auront finalement fait qu’une bouchée de leur adversaire sept jours plus tard, à l’Etihad Stadium (4-0). Une performance mémorable face au maître des lieux, et que n’est pas près d’oublier Erling Haaland.

«Quand j’ai revu la première période contre le Real Madrid, et c’est l’un des rares matchs que j’ai revus… Je pense que c’est la meilleure mi-temps que j’aie vue de ma vie de la part d’une équipe de football, a-t-il reconnu au cours d’un entretien accordé à El Golazo de Gol, avant d’évoquer sa saison sur le plan personnel. En arrivant à City, je savais que j’allais être performant en Premier League et que j’allais jouer pour la grande équipe qu’est City. C’est une grande chose, bien sûr, la première saison, de venir et de recevoir ce prix de meilleur joueur. C’est quelque chose de spécial et je l’apprécie vraiment.»

