Ligue 2 : le Paris FC se contente du minium à Guingamp

Suite de la 21e journée de Ligue 2 ce samedi soir. Le Paris FC se déplaçait en Bretagne pour affronter l’EA Guingamp sur la pelouse du stade du Roudourou. Du côté des Parisiens, l’objectif était de faire le plein de points pour sécuriser un peu plus sa place sur le podium en mettant la pression sur Metz et Lorient. Les Rouge et noir voulaient marquer trois précieux points pour s’inviter dans la course au titre.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Paris FC 37 20 +12 11 4 5 31 19 5 Guingamp 35 20 +11 11 2 7 35 24

Au cours de la première période, Moustapha Mbow a ouvert le score pour les Parisiens (36e). De quoi sceller le strict minimum (0-1). Au classement, le Paris FC grimpe à la 2ème place, tandis que l’EA Guingamp campe toujours une belle 5ème position. Le weekend prochain, les Parisiens accueilleront Pau au stade Charléty, alors que les Rouge et noir se déplaceront en Corse pour y défier Ajaccio, lors de la 22e journée du championnat italien.