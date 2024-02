EdF : Lucas Chevalier veut participer à l’Euro et aux Jeux Olympiques

Propulsé gardien numéro un du LOSC la saison dernière, Lucas Chevalier connaît une montée en puissance poursuivie depuis cette promotion. Cette saison encore, le portier de 21 ans fait le beau temps de son équipe, 4e de Ligue 1 et deuxième défense la plus hermétique du championnat (17 buts encaissés). De quoi bousculer la hiérarchie en équipe de France ? C’est en tout cas son objectif. Présent au micro de Prime Video ce dimanche, Chevalier a étalé ses ambitions, et elles sont grandes.

«À partir du moment où j’enchaîne les bonnes performances… On me parle de l’Euro, des Jeux Olympiques, s’il faut faire les deux, je fais les deux, sourit le gardien lillois. Ce sont des sources de motivation, si ça ne vient pas, ça ne va rien changer à ma vie… Enfin si, ça va changer (rires). Mais on va dire que dans mon état d’esprit, dans la façon d’appréhender les choses, ce sera toujours la même. Mais on verra ce que l’avenir nous réserve.»