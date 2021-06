Jules Koundé sur les tablettes de Tottenham

La suite après cette publicité

À l’Euro avec les Bleus de Didier Deschamps, Jules Koundé (22 ans) ne semble pas se préoccuper du mercato. Pourtant, le défenseur de Séville qui souhaitait partir cet été, pour pourquoi pas franchir un pallier supplémentaire, pourrait rejoindre la Premier League. D’après Fabrizio Romano, Tottenham, qui est à la recherche d’un ou deux défenseurs centraux pour cet été, pourrait recruter Jules Koundé, qui est sur les tablettes du club londonien.

Selon le journaliste de Sky Sport, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux devrait partir de Séville pour une somme inférieure à sa clause libératoire, soit moins de 80 millions d’euros. Joachim Andersen, le joueur de l’Olympique Lyonnais qui était prêté à Fulham la saison dernière, est également sur la short-list des Spurs mais ces derniers ne sont pas les seuls sur le dossier puisque, d’après nos informations, d’autres clubs anglais et notamment Manchester United seraient intéressés à l’idée de le récupérer.

Tottenham are gonna sign one or two centre backs: Jules Koundé is ‘highly appreciated’ - he’s expected to leave for less than €80m clause. Also Andersen in the list. ⚪️ #THFC



Nuno Espirito Santo: contacts ongoing, Paratici wanted him at Juve... but it’s not done yet. @DiMarzio