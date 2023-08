Iliman Ndiaye débarque à l’Olympique de Marseille !

La suite après cette publicité

Iliman Ndiaye avait ouvert la porte à un retour à l’Olympique de Marseille, dont il avait fréquenté le centre de formation en 2011, durant un entretien accordé à nos confrères de So Foot dernièrement. «Depuis que je suis tout petit, j’aime l’OM. Le premier maillot que mon père m’a acheté, c’était celui-là. Quand j’étais petit, mon père m’avait proposé d’aller faire des tests au PSG ou à Marseille. J’ai dit l’OM direct ! J’ai joué un an là-bas, c’est un club que je porte toujours dans mon cœur. Je regarde tous leurs matchs, j’espère qu’ils vont se qualifier pour la Ligue des champions», avait notamment lancé le natif de Rouen. Et c’est désormais chose faite ! A 23 ans, il va en plus découvrir la plus prestigieuse des compétitions européennes.

En effet, malgré un feuilleton à rallonge qui a animé tout le mois de juillet, Iliman Ndiaye rejoint bien l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival ! Après les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ruben Blanco et Ismaïla Sarr, les dirigeants du club phocéens s’activaient en coulisses depuis un petit moment, comme nous vous l’avons révélé, pour boucler la venue de nouvelle recrue en provenance de Sheffield United. Il s’agit d’une nouvelle très belle opération réalisée par la direction olympienne. D’autant plus que le joueur a été l’un des principaux acteurs de la montée du club britannique, qui évoluait en Championship la saison dernière, en Premier League, avec notamment 14 réalisations et 11 passes décisives à son actif en 46 rencontres disputées dans l’antichambre du football anglais.

À lire

OM : la première réaction d’Iliman Ndiaye à Marseille

Un contrat de 5 ans à la clé

Iliman Ndiaye a été conquis par le projet porté par la direction de l’Olympique de Marseille. «Ils ont l’air d’avoir un bon projet, le président (Pablo Longoria, ndlr) fait du bon travail depuis qu’il est là. Pourquoi pas un jour !», avait-il d’ailleurs déclaré récemment. Et ce jour est donc arrivé plus vite que prévu pour celui qui va découvrir la Ligue 1 avec le club de la cité phocéenne. L’attaquant franco-sénégalais s’est même engagé pour un contrat longue durée, jusqu’en juin 2028, avec sa nouvelle équipe. «L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’Iliman Ndiaye en provenance de Sheffield United. Le milieu de terrain offensif s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué de la formation olympienne.

La suite après cette publicité

Pour s’attacher les services d’Iliman Ndiaye, les dirigeants de l’Olympique de Marseille se sont donc mis d’accord avec leurs homologues anglais avant de débourser pas moins de 18 millions d’euros, hors bonus, pour s’offrir les services de l’international sénégalais (7 sélections pour 1 réalisation). Ce dernier va rejoindre son compatriote Ismaïla Sarr au sein de l’effectif dirigé par Marcelino. Le mercato XXL du club phocéen devrait en tout cas permettre au technicien espagnol de nourrir de belles ambitions pour la saison à venir tandis que les supporters olympiens se préparent à vivre un exercice 2023/2024 particulièrement excitant.