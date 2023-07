L’OM a bouclé l’arrivée d’Iliman Ndiaye

La suite après cette publicité

La belle histoire entre Iliman Ndiaye et l’OM va bien avoir lieu. L’attaquant de 23 ans n’a jamais caché son amour pour l’Olympique de Marseille, son club de cœur depuis son enfance. Alors quand le club olympien a souhaité le rapatrier cet été, le joueur a rapidement validé le projet. Mais il fallait surtout convaincre Sheffield United de lâcher son meilleur joueur alors que le club anglais faisait son retour en Premier League. Comme nous vous le révélions, Ndiaye était tombé d’accord avec l’OM sur un contrat de 5 ans.

Après plusieurs semaines de négociations, l’OM ne semblait pas réussir à satisfaire Sheffield dans ce dossier et on pensait même que cette piste était définitivement morte. Le joueur, de son côté, continuait de performer lors de la préparation estivale de son équipe. De quoi faire saliver les supporters marseillais qui attendaient un dénouement heureux dans ce dossier. Et ce jour est enfin arrivé. Car Iliman Ndiaye va bien signer à l’OM.

Contrat de 5 ans, 17 millions de transfert

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano et confirmées ensuite par la presse française dont RMC et L’Équipe, l’OM et Sheffield sont enfin tombés d’accord pour le transfert d’Iliman Ndiaye. Selon nos informations, l’OM va débourser 17 millions d’euros hors bonus pour s’offrir l’international sénégalais qui va donc rejoindre son compatriote Ismaïla Sarr pour un contrat de 5 ans.

Le joueur est attendu dans la soirée sur Marseille et il passera sa visite médicale ce lundi avec son nouveau club. L’OM s’offre donc un très gros coup sur le marché des transferts et poursuit son mercato XXL. Après Lodi, Aubameyang, Kondogbia et Sarr, Marseille va donc accueillir une nouvelle recrue dans son effectif. Pour le plus grand bonheur des supporters et du joueur qui va donc enfin réaliser son rêve de porter les couleurs olympiennes…