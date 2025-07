L’OM sort la bande-annonce de sa série documentaire sur la saison 2024/2025

La saison 2025/2026 est sur le point de démarrer. Les joueurs ne sont pas encore prêts pour la reprise de la compétition mais ils sont bien de retour à l’entraînement. La saison précédente n’est pas encore oubliée non plus. À l’OM, il y a eu des hauts et des bas. Tout cela est retracé dans un documentaire intitulé «Sans jamais rien lâcher».

La suite après cette publicité

Le club phocéen a sorti ce soir la bande-annonce de ce film qui est découpé en 6 épisodes. On y voit notamment les remontrances d’Adrien Rabiot ou un coup de gueule de Pierre-Emile Pierre-Emile Højbjerg, quelques altercations à l’entraînement entre Koné et De Zerbi notamment mais aussi Greenwood et le milieu danois. La série documentaire promet une quinzaine d’interviews et, bien sûr, des images inédites.