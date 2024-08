L1 : Corentin Tolisso envoie un message au PSG

La Ligue 1 est enfin de retour. L’Olympique Lyonnais, qui a vécu des moments compliqués l’an dernier avant de faire une sacrée remontada, va se déplacer du côté du Stade Rennais. Là-bas, les Gones espèrent bien lancer leur saison et pourquoi pas viser les sommets. C’est ce qu’a avoué Corentin Tolisso (30 ans) en conférence de presse ce vendredi.

«On doit mieux commencer le championnat et on doit prendre les matchs les uns après les autres. Je suis ambitieux et je joue tous les matchs pour les gagner. Bien sûr que j’ai envie de retrouver la Ligue des Champions avec mon club de cœur, mais au vu du passé, on doit rester humble. L’objectif, c’est bien sûr d’être le plus haut dans le classement. J’espère qu’il y aura plus de suspens pour le podium. Le PSG a perdu de bons joueurs, on a envie que la bataille pour le titre soit plus serrée. J’espère que le PSG ne gagnera pas le championnat avec 18 points d’avance. Notre objectif est de prendre le plus de points possible, c’est notre ambition. On ne veut pas être dernier de Ligue 1 au bout de trois mois comme la saison dernière. En avril ou en mars, j’espère pouvoir vous dire qu’on vise le podium.» L’avenir nous le dira…