EdF : Alban Lafont et Lucas Digne remplacent Hugo Lloris et Théo Hernandez

Jeudi dernier, Didier Deschamps avait dévoilé sa liste de joueur pour le rassemblement de septembre avec la réception de l'Autriche (22 septembre) et le déplacement au Danemark (25 septembre) en ligne de mire. Initialement présents, Hugo Lloris le capitaine et Théo Hernandez ne pourront pas participer à ces rencontres pour blessure et sont remplacés à la dernière minute.

Dans les buts, Mike Maignan devrait donc partir titulaire et le Nantais Alban Lafont (23 ans) va connaître sa première convocation, lui qui reste sur une saison solide avec les Canaris. Lucas Digne remplace de son côté Théo Hernandez et retrouve les Bleus alors qu'il était déjà dans le dernier groupe en juin dernier.