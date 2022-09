Équipe de France : Benoît Badiashile, Youssouf Fofana et Randal Kolo Muani appelés pour la première fois, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé de retour !

Place à la dernière répétition pour les Bleus. Avant de remettre en jeu leur titre mondial au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre prochain, les hommes de Didier Deschamps vont terminer leur campagne de Ligue des Nations par deux affiches : l'Autriche au Stade de France, le 22 septembre et le Danemark, trois jours plus tard, au Parken Stadium. Pour ces deux derniers rendez-vous et alors que la France est très mal embarquée dans son groupe (dernière avec deux petits points), le sélectionneur des Bleus, présent au siège de la FFF, vient de communiquer la liste des joueurs retenus.

À l'heure où la relégation dans le groupe B plane sur la tête de l'équipe de France, coupable de prestations plus que discutables en juin dernier, l'ancien technicien de l'OM a ainsi convoqué un groupe de 24 joueurs. Privé de plusieurs cadres tels que Kingsley Coman, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe ou encore Lucas Hernandez, Didier Deschamps fait alors confiance a plusieurs hommes forts de ce début de saison. Prolongé cet été par le Barça, Ousmane Dembélé, auteur d'un début de saison étincelant avec les Culers (4 passes décisives et un but inscrit, en cinq rencontres) et buteur lors du dernier déplacement à Cadiz (4-0) fait ainsi son grand retour. Blessé lors du déplacement victorieux à Glasgow face au Celtic (3-0) et victime d'un pépin au muscle semi-tendineux et une surcharge au quadriceps, tous deux à la cuisse droite, Karim Benzema est absent.

Olivier Giroud de retour, Benzema absent !

Ce qui n'est pas le cas d'Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), au cœur d'une affaire mêlant les Colchoneros aux Blaugranas, Kylian Mbappé (Paris SG) ou encore Christopher Nkunku (RB Leipzig). Grosse surprise de cette liste, Randal Kolo Muani, nouveau joueur de l'Eintracht Francfort, fait lui aussi partie des joueurs qui affronteront l'Autriche et le Danemark. Une belle récompense pour l'ancien Nantais. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot (Juventus) est bien présent, tout comme les deux madrilènes Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni. Profitant des nombreuses absences à ce poste, Youssouf Fofana, séduisant avec le maillot monégasque, est appelé pour la première fois. En défense, son coéquipier sur le Rocher, Benoît Badiashile, est lui aussi retenu.

Pour le reste, Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Théo Hernandez (AC Milan), Raphaël Varane (Manchester United), Jonathan Clauss (OM), William Saliba (Arsenal) et Dayot Upamecano (Bayern Munich) sont également dans le groupe. Pour les gardiens, Didier Deschamps continue de faire confiance à son habituel trio : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan) et Alphonse Areola (West Ham), préféré à Steve Mandanda (Stade Rennais).

La liste

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Alphonse Areola (West Ham)

Défenseurs : Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Théo Hernandez (AC Milan), Raphaël Varane (Manchester United), Jonathan Clauss (OM), William Saliba (Arsenal), Ferland Mendy (Real Madrid), Benoît Badiashile (AS Monaco), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux : Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Adrien Rabiot (Juventus), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (OM)

Attaquants : Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Kylian Mbappé (Paris SG), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort)