Atlético : une plainte déposée contre les ultras pour insultes racistes

La belle victoire de l’Atlético Madrid sur le Real Madrid le week-end (3-1) a très vite été éclipsée par un nouveau scandale raciste qui a frappé de plein fouet les Colchoneros. Comme nous l’évoquions en début de semaine, une jeune supportrice du Real Madrid portant le maillot floqué au nom de Vinicius Jr a été prise à partie verbalement par des ultras de l’Atlético et victime de nombreuses insultes racistes ainsi que des cris de singe ont fusé à son égard, aux abords du Civitas Metropolitano.

«Au début, nous ne savions pas que c’était pour nous. Je me suis même retournée en pensant qu’ils disaient ça à un groupe d’enfants qui passait derrière nous. Je pensais pas que c’était pour ma nièce, jusqu’à ce qu’un gars s’approche et me donne un coup de poing dans le bras. Il y a beaucoup d’insultes, puis en levant les yeux, on a vu une très grande foule avec des gens qui la pointaient du doigt en l’insultant et en lançant des chants contre elle : «singe», «noir de merde», «viking» (surnom donné aux fans du Real Madrid), «dégage ou on va tuer cette putain de fille», a témoigné la tante de la jeune fille lors d’un entretien accordé à l’émission El Larguero sur la Cadena SER avant d’assurer avoir déposé une plainte au commissariat. Au passage, elle a révélé que cet incident violent avait créé un traumatisme chez sa nièce qui assistait pour la première fois à un match de football…