La prolongation de Pep Guardiola chamboule complètement l’avenir d’Erling Haaland

La saison de Manchester City a peut-être basculé ces derniers jours. Habituellement connu pour être un modèle de gestion et de sang-froid, le géant de Premier League a montré une étonnante fébrilité dans sa planification sportive. En fin de contrat cet été, Pep Guardiola n’avait toujours pas décidé pour son avenir et cela avait de quoi bien embêter City. En plus de cela, le directeur sportif Txiki Begiristain avait annoncé son départ du club à la fin de saison.

La direction des Cityzens a rapidement nommé son remplaçant en la personne de Hugo Viana, ancien directeur sportif du Sporting. Mais avant de penser à renforcer un effectif qui a montré des limites, il fallait régler la situation de Pep Guardiola. Finalement, après de longues semaines d’hésitation, le technicien espagnol a décidé de prolonger son aventure en Angleterre et devrait signer un nouveau contrat d’un an plus une année en option. Un soulagement pour le club qui va pouvoir travailler plus sereinement sur le mercato. Car, il y a du travail.

Haaland prolongé après Guardiola ?

Hugo Viana avait d’ailleurs demandé à Pep Guardiola de prendre une décision avant les fêtes de fin d’année pour être fixé et pouvoir avancer sur le projet. Un projet qui n’est évidemment pas le même avec un Guardiola dans ses rangs. Surtout pour un joueur : Erling Haaland. Le quotidien madrilène AS révèle ainsi que la prolongation de l’ancien coach du Barça a complètement changé les plans de l’attaquant norvégien. Ces dernières semaines, le buteur de City, conscient que Guardiola pouvait partir, avait commencé à écouter bien plus sérieusement les appels du Real Madrid qui a toujours souhaité l’enrôler. Surtout qu’au moment de sa signature en 2022, une clause de sortie de 180 millions applicable aux équipes étrangères avait été inclue.

De quoi intéresser forcément les géants d’Europe. Mais la tendance s’est entièrement inversée désormais. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le Norvégien pourrait surprendre tout le monde. Le média espagnol explique que la prolongation de Pep Guardiola pourrait bien entraîner dans la foulée celle d’Erling Haaland. Le buteur, qui touche un salaire d’environ 23 millions par an, est tenté de rester encore un peu avec Manchester City pour évoluer sous les ordres du coach espagnol. La direction est même confiante pour faire signer un nouveau contrat XXL à sa star ce qui voudrait donc dire une nouvelle clause en cas de départ dans un futur dorénavant plus lointain que jamais.