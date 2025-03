L’avertissement d’un agent sur les salaires XXL du PSG

La masse salariale du PSG est-elle trop élevée ? Selon Sportune, elle s’élève à 658 millions d’euros, soit la masse salariale la plus élevée d’Europe, devant des clubs comme Manchester City ou le Real Madrid. Et visiblement, il y a un vrai problème de ce côté-là à Paris…

« C’est une folie ce qui se fait au PSG en termes de salaires. C’est pas possible de donner des salaires comme ça. C’est en moyenne, par rapport aux grands clubs, deux fois plus. Et on parle du Real Madrid, Juve, Bayern… », a ainsi indiqué Yvan Le Mée, agent de Ferland Mendy et Martin Terrier entre autres, dans une intervention dans l’émission l’After Foot sur RMC Sport.