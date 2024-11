La FIFA dévoile les règles de sa Coupe du monde des clubs

Cette fois, la Coupe du monde des clubs devient de plus en plus concrète malgré son financement encore incertain. La FIFA a communiqué ce mardi les règles propres à cette nouvelle compétition qui doit avoir lieu du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Les clubs participants devront soumettre une liste finale d’un minimum de 26 joueurs et d’un maximum de 35 avec au moins 3 gardiens de but. D’ailleurs pour ces derniers, en cas de blessure ou de forfait longue durée, ils ne pourront pas être remplacés dans la liste définitive. Aussi, les entraîneurs auront droit à inscrire au maximum 26 joueurs par feuille de match (11 titulaires et 15 remplaçants).

Il n’y a pas que le terrain qui subira quelques changements. Comme pressenti, le mercato sera également impacté par cette nouvelle compétition. La FIFA a prévu une 3e fenêtre de transfert prévue entre le 1er et le 10 juin. Aucun joueur ne pourra jouer pour deux équipes différentes lors de la Coupe du Monde, en revanche les clubs peuvent modifier leur liste en fonction du mercato. Ils auront la possibilité de remplacer les joueurs dont le contrat a expiré durant la compétition et d’ajouter un maximum de 2 nouveaux éléments à la liste finale (au-delà des 35 joueurs donc).