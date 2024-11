Le PSG enfonce le RC Lens

Pendant que le PSG gagnait son classique face à l’OM le week-end dernier, le RC Lens perdait son derby face au LOSC, de manière cruelle avec deux buts encaissés dans le temps additionnel de la rencontre. La dynamique n’est donc clairement pas la même entre ces deux clubs, qui se retrouvent samedi soir au Parc des Princes pour le compte de la 10e journée.

Le PSG a l’occasion d’enfoncer le clou en l’emportant à domicile, devant ses supporters toujours ravi du scénario du Classique, face à un RC Lens qui aligne principalement des matches nuls cette saison. La défaite face au LOSC aura-t-elle laissé des traces dans les têtes ? L’entraîneur Will Still a en tout cas réussi à perturber le PSG au Parc avec son précédent club, le Stade de Reims.

Pour cette affiche de Ligue 1, on s'attend à une opposition de styles.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Le PSG l’emporte 2-0, cote à 6,70

Une équipe en pleine confiance. Voilà comment se présentera le PSG dans son antre samedi soir pour accueillir un RC Lens qui aura dû digérer sa défaite lors du derby du Nord contre le LOSC. Clairement, on envisage un succès parisien sur sa pelouse. Déjà parce que c’est la norme depuis le début de saison, avec 100 % de succès à domicile. Et enfin parce que Luis Enrique aura à coeur de préparer le match décisif en Ligue des Champions mercredi prochain contre l’Atlético de Madrid.

Les deux équipes ne marquent pas - cote à 1,90

Vous l’aurez compris, nous pensons que le RC Lens ne va pas marquer face au PSG. Parce qu’il s’agit de l’une des plus mauvaises attaques de Ligue 1 avec seulement 9 buts inscrits après 9 journées. Les Lensois manquent de tranchant offensivement. Toutefois, il faut noter que le PSG a encaissé beaucoup de buts à domicile cette saison. L’occasion est belle contre Lens de s’offrir un clean sheet pour la première fois depuis la réception de Montpellier.

But de Senny Mayulu - cote à 5,00

Il y a deux semaines pour PSG-Strasbourg, à quelques jours du match de Ligue des Champions face au PSV Eindhoven, Luis Enrique avait fait tourner son effectif et donné du temps de jeu notamment à Senny Mayulu, nouvelle pépite venue du centre de formation. Ce dernier lui avait bien rendu sa confiance en livrant un match plein et en marquant un joli but. Nous misons sur un scénario semblable pour ce PSG-Lens, où on imagine bien Mayulu démarrer la rencontre et encore montrer qu’il aime se projeter dans la surface adverse.

