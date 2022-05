Les 5 stars que convoite le Real Madrid pour "remplacer" Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Un sacré échec. Depuis des années déjà, la direction du club de la capitale espagnole travaillait sur l'opération Mbappé, qui était l'objectif numéro 1 du club pour renforcer le secteur offensif, à tel point que d'autres pistes comme celle menant à Erling Haaland avaient été mises de côté. Au final, Florentino Pérez se retrouve les mains vides, mais ça ne devrait pas en rester là...

Même si ce week-end la presse espagnole expliquait que le Real Madrid n'allait pas faire de folies et ne comptait pas se lancer à la quête d'un autre galactique, le quotidien AS rapporte des informations différentes en ce début de semaine. Certes, les décideurs madrilènes estiment que la paire Vinicius-Rodrygo a de sacrées années devant elle, mais ils comptent tout de même se faire plaisir avec un nouveau joueur offensif cet été.

De jolis noms

Il y a cinq joueurs érigés en plan B à Kylian Mbappé. On retrouve d'abord le duo Salah-Mané, dont les noms ont déjà été liés au club par le passé. Le contrat des deux stars de Liverpool prend fin en 2023, et les négociations pour une prolongation ne semblent pas vraiment avancer. Mais les Reds ne sont pas vendeurs. Vient ensuite Robert Lewandowski, autre joueur avec qui le club a flirté ces dernières années, et qui veut quitter Munich. Le Real Madrid pourrait bien le chiper au FC Barcelone, aujourd'hui en pole position dans ce dossier.

Puis viennent deux hommes particulièrement à la mode en ce moment. Darwin Núñez, qui sort d'une saison brillante au Portugal, et qui plaît beaucoup aux dirigeants merengues. De plus, contrairement à Mané ou Salah par exemple, Benfica serait vendeur en cas d'offre intéressante pour son attaquant uruguayen de 24 ans. Enfin, Rafael Leão est une autre option, mais qui a un coût : 100 millions d'euros. La présence de Jorge Mendes dans l'entourage du joueur portugais pourrait aider, l'agent lusitanien étant assez proche de Pérez. Affaire(s) à suivre...