OL : Emerson ne devrait pas rester

Sauf incroyable retournement de situation, Emerson (27 ans) ne devrait pas rester à l'OL au-delà de la fin de son prêt. Le latéral gauche italien, champion d'Europe l'été dernier avec la Squadra Azzurra, était déjà à deux doigts de retourner chez les Blues l'hiver dernier, mais le club rhodanien l'avait bloqué. Outre son salaire important (320 000 € dont 70 000 € pris en charge par Chelsea), le joueur ne s'est pas montré transcendant depuis son arrivée entre Saône et Rhône (1 but et 3 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues).

A la vue de la position du club en Ligue 1 (10e du championnat), l'OL va devoir faire quelques économies en fin de saison. Et le salaire de l'italien n'est pas vraiment compatible avec les finances lyonnaises qui va procéder à un gros dégraissage estival. Selon nos informations, Bruno Cheyrou est déjà en quête d'un successeur. Un latéral gauche à moindre prix ou un nouveau joueur en prêt sont les options les plus privilégiées par l'homme fort du recrutement lyonnais...