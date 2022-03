Mercato : l'OL prépare un dégraissage XXL

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais n'y arrive pas. Malgré un effectif taillé pour jouer sur tous les tableaux, le club présidé par Jean-Michel Aulas est à la peine cette saison 2021-22. Eliminés de la Coupe de France et largués en championnat, les Gones, dixièmes de L1, n'ont plus que la Ligue Europa pour sauver cette année. Ensuite, il sera temps de faire un grand ménage. Ce mardi, L'Equipe explique que les pensionnaires du Groupama Stadium ont l'intention de se délester de plusieurs éléments cet été.

Plusieurs départs attendus

L'occasion aussi de réduire la masse salariale du club. En fin de contrat cet été, Jason Denayer ne sera donc pas retenu. Pourtant, l'OL a multiplié les échanges au sujet d'une prolongation. Un départ est donc a priori la tendance. Arrivé l'été dernier pour apporter son expérience après la mise à l'écart de Marcelo, Jérôme Boateng ne devrait pas faire long feu. Comme expliqué récemment sur FM, son attitude agace certains éléments, notamment des jeunes.

L'OL est aussi déçu de son niveau de jeu et va donc chercher à se mettre d'accord avec lui pour qu'il puisse s'en aller. L'ancien du Bayern Munich sera libre dans un an. Même chose pour Thiago Mendes, qui retrouve pourtant des couleurs cette saison. La porte va s'ouvrir pour lui ainsi que pour Houssem Aouar, qui n'est plus vraiment là mentalement. Le Français, décevant, cherche à partir depuis plusieurs saisons. Celle-ci pourrait être la bonne.

L'OL mise sur une grosse vente de Paqueta

En fin de contrat également en 2023, Moussa Dembélé partira si jamais l'OL reçoit une belle offre. Lyon attend surtout de recevoir un joli chèque pour Lucas Paqueta. Le quotidien sportif explique que l'objectif est d'en faire le plus gros transfert de l'histoire des Gones, devant Ndombele et les 60 millions de sa vente. Critiqué par les supporters, le capitaine Léo Dubois pourrait aussi filer. Même chose pour Karl Toko-Ekambi, sous contrat jusqu'en 2024.

Enfin, comme expliqué récemment sur notre site, les dossiers Maxence Caqueret et Rayan Cherki sont très sensibles du côté de Lyon. Pour le premier nommé, les Gones veulent le prolonger alors que son bail prend fin en juin 2023. Mais les négociations traînent en longueur puisque le milieu veut un meilleur salaire. Concernant Cherki, les discussions sont au point mort puisque le club lyonnais veut le prolonger sans l'augmenter. Ce qui n'est pas du goût du clan Cherki. Nice est d'ailleurs toujours sur le coup pour le récupérer et son avenir sera lié à celui de Peter Bosz, qui l'a peu utilisé. Tout doit donc disparaître cet été à l'OL !