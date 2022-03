OL : la prolongation de Rayan Cherki n'avance pas

Blessé au pied droit et indisponible jusqu'à la fin de saison, Rayan Cherki, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'OL, ronge son frein et poursuit sa convalescence. En coulisse, Jean-Michel Aulas a fait de sa prolongation l'une de ses priorités comme il l'a récemment annoncé à l'instar de celle de Maxence Caqueret. Mais comme pour ce dernier, les positions entre les différentes parties sont très loin l'une de l'autre. Rayan Cherki (18 ans), sûr de son talent et de son potentiel, réclame une forte revalorisation salariale car il est arrivé au maximum de ce qu'il avait précédemment négocié lors de la signature de son premier contrat pro, à savoir une augmentation liée au nombre de matches joués.

La suite après cette publicité

Pas assez décisif lorsqu'il est aligné (1 but et 4 assists en 49 matches de L1) et absent encore quelques mois, l'un des plus grands espoirs du club rhodanien estime qu'il devrait voir son salaire fortement revu à la hausse. L'OL n'est pas du même avis et souhaite le prolonger sensiblement au salaire qui est le sien actuellement et se retrouve en position de forme à la vue de la longue absence de l'international espoir tricolore. Reste désormais à savoir si les deux parties trouveront un terrain d'entente. Les prochaines semaines seront décisives d'autant que Nice, qui apprécie le joueur, suit avec attention l'évolution de la situation.