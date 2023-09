EdF : Aurélien Tchouameni et Dayot Upamecano encensent Marcus Thuram

La suite après cette publicité

Auteur de son premier but avec l’équipe de France lors de la victoire (2-0) des Bleus contre l’Irlande, Marcus Thuram - qui avait remplacé Olivier Giroud, blessé à la cheville - aurait même pu s’offrir un doublé dans cette rencontre comptant pour les qualifications à l’Euro 2024. Malheureusement pour lui, sa tête piquée passait à droite du but irlandais. Un raté souligné, non sans humour, par Dayot Upamecano, présent en zone mixte, mais qui n’enlève rien à la belle entrée réalisée par le nouvel attaquant de l’Inter Milan.

Interrogé sur l’ancien joueur de Gladbach en conférence de presse, Didier Deschamps a, lui aussi, affiché sa satisfaction. «C’est normal que nos attaquants soient des buteurs. Marcus est entré. Il n’a pas énormément de temps de jeu. Il marque. Il était même énervé par rapport à lui-même car il aurait pu plus marquer. Mais je ne vais pas m’inquiéter. On a eu trois buteurs différents contre Irlande sur les deux rencontres. Pour Marcus, c’est bien pour lui. (Sourires) On va dire que j’ai fait un coaching gagnant. Marcus m’offre aussi des options différentes».