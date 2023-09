France - Irlande : les notes du match

La suite après cette publicité

Avant le choc face à l’Allemagne mardi prochain en match amical sur la pelouse du Signal Iduna Park, l’équipe de France poursuivait sa campagne en qualifications de l’Euro 2024, prévu l’été prochain, justement de l’autre côté du Rhin. Et pour la cinquième journée de ces éliminatoires, les Bleus recevaient l’Irlande au Parc des Princes, antre du Paris Saint-Germain. Pour espérer poursuivre son sans-faute après quatre victoires en autant de rencontres, Didier Deschamps décidait de faire confiance à son quatuor offensif type, avec Olivier Giroud dans l’axe accompagné d’Antoine Griezmann tandis qu’Ousmane Dembélé et le capitaine, Kylian Mbappé, occupaient les couloirs. Les frères Hernandez, Lucas et Théo, étaient associés, quant à eux, à la gauche de la défense.

Très vite dans cette rencontre, les Bleus mettaient le pied sur le ballon face à des Irlandais désorganisés défensivement, répétant les efforts mais peu coordonnés pour mettre à mal la possession des locaux. Néanmoins, les visiteurs semblaient vouloir inquiéter l’équipe de France en transition ou sur coups de pied arrêtés, mais c’était sans compter sur la vigilance de Mike Maignan pour protéger ses buts. Sur un coup franc à 30 mètres sur la gauche, Antoine Griezmann faisait trembler la défense adverse avant l’arrêt de la poitrine de Gavin Bazunu (15e). Mais quelques minutes plus tard, ce dernier était trompé par le superbe tir lointain et puissant d’Aurélien Tchouameni, sur un décalage de Mbappé (1-0, 19e). De quoi confirmer l’ascendant tricolore dans l’antre francilien. Les poulains de DD continuaient de se projeter vers l’avant pour faire le break, notamment grâce à un Dembélé virevoltant sur son flanc droit mais parfois maladroit dans ses prises de décision.

À lire

France-Irlande : Didier Deschamps espérait une victoire plus large au Parc des Princes

L’entrée décisive de Thuram

Petit point noir pour les Bleus : la sortie du Milanais Olivier Giroud, mal retombé à la suite d’un centre de Théo Hernandez sur sa cheville gauche, remplacé sur le rectangle vert par son rival à Milan, l’Intériste Marcus Thuram. La sortie du champion du monde 2018 faisait retomber le rythme offensif des siens, qui se procuraient quelques opportunités, sans réussite pour Mbappé (36e, 38e) et Thuram (42e, 45+2e). Et au retour des vestiaires, l’ancien buteur du Borussia Mönchengladbach trouvait enfin le chemin des filets, en pivot avant de battre Bazunu d’une frappe à bout portant (2-0, 48e). Le timing parfait pour doubler la mise et assurer un peu plus les trois points de la victoire, malgré un semblant de réveil de la part des Boys in Green, qui ne jouaient pas les coups en contre de la meilleure des manières, si ce n’est une belle tête de Chiedozie Ogbene, bien claquée par Maignan devant sa ligne (51e).

La suite après cette publicité

Le buteur de Luton Town tentait sa chance une seconde fois d’une frappe du gauche, au-dessus des bois tricolores (52e). Dans l’autre surface, Bazunu avait beaucoup à faire, heureux de voir Mbappé se rater face à lui (55e) avant de se déployer sur le tir de Tchouameni (67e) et de voir son poteau gauche le sauver face à Dembélé (72e). Deschamps profitait de l’avantage au score pour faire tourner son effectif avec de nombreux changements, et notamment l’entrée de Kingsley Coman qui honorait sa 50e sélection en Bleu. Plus relâché en fin de match, Mbappé réussissait un joli petit pont mais ratait sa tentative lointaine du gauche (89e). Thuram n’était pas loin du doublé si sa tête piquée ne fuyait pas le cadre adverse (90+4e). Avec cette victoire maîtrisée (2-0), la France enchaîne un cinquième succès en 5 matches, sans encaisser le moindre but pour devenir la meilleure défense de ces qualifications à égalité avec le Portugal.

L’homme du match : Tchouaméni (7,5) : un peu de manque de spontanéité sur certaines situations mais sinon le milieu de terrain a réalisé une prestation dans la lignée de son début de saison avec le Real Madrid. Il n’a pas hésité à proposer des solutions pour ses partenaires et a affiché son autorité pour récupérer les ballons. On en oublierait presque son magnifique but, une frappe limpide de 25 mètres, pour ouvrir le score (19e). Il n’a pas baissé le pied sur la suite du match, avec notamment ces deux décalages pour Coman (86e, 90e+6) et aurait même pu s’offrir un doublé mais cette fois, Bazunu a eu le dernier mot (67e).

La suite après cette publicité

France :

- Maignan (6) : il s’est montré concentré dès ses premiers ballons, à l’image de ce centre à ras de terre capté au premier poteau (14e). Il en fallait car il n’a pas eu grand-chose à faire de la soirée mais il a été sérieux, comme sur cette manchette après la tête de Ogbene (51e). Le portier est encore présent sur ce coup de casque d’Egan suite au coup-franc de McClean, captant cette tentative puissante (88e). Un jeu au pied propre.

- Koundé (5,5) : beaucoup moins offensif que son pendant à gauche, et donc moins mis en valeur, il est pourtant à l’origine d’un très bon déboulé sur un service dans la profondeur de Dembélé (45e). Parfois mis en difficultés dans les duels et dans le jeu aérien, le Barcelonais a sorti une prestation d’ensemble sereine. Précis avec le ballon, il a bien bouché son couloir. Il a fini par être remplacé en fin de rencontre par sa doublure, Benjamin Pavard (89e).

La suite après cette publicité

- Upamecano (6) : toujours aussi dur sur l’homme, le défenseur a rapidement pris le dessus physique sur ses adversaires. De quoi marquer son territoire pour la suite d’une rencontre où il n’aura pas montré de signe de faiblesse. Il incarne très bien le leadership défensif et ce n’est pas tout. Des prises d’initiative balle au pied lorsqu’il avait le champ libre intéressantes et une tête hors cadre sur un corner de Griezmann (38e).

- L. Hernandez (5,5) : sérieux sans être beaucoup mis à contribution, il ne s’est pas embêté sur ce ballon chaud (35e). Un bon retour dans les pieds d’Idah qui filait au but (51e) mais également une petite erreur de communication dans la continuité de l’action. On sent qu’il a encore quelques passages à vide, notamment physiques, mais sa présence a fait du bien derrière. Son association avec Upamecano a fonctionné. Remplacé par Saliba (73e) qui s’est contenté de jouer simple sur ce gros quart d’heure.

La suite après cette publicité

- T. Hernandez (7,5) : s’il y avait encore un doute, le latéral gauche de l’équipe de France, c’est lui et personne d’autre. Il a très bien occupé son côté entre de longues courses pour prendre la défense à revers, et des combinaisons avec Mbappé ou Griezmann, participant largement au jeu des siens. Le Milanais a multiplié les ballons chauds dans la surface (4e, 24e, 33e, 54e, 90e+3) et aurait même pu bénéficier d’un penalty (63e). Il a tout de même été récompensé de tous ses efforts puisque l’action menant au second but passe encore par ses pieds (48e). Une petite erreur de placement sans conséquence (51e) et averti (21e).

- Tchouaméni (7,5): voir ci-dessus.

- Rabiot (5) : une première faute non loin de sa surface (1ère) puis une bonne frappe cadrée pour lancer son match (3e). Le joueur de la Juve a connu du bon et du moins bon ce soir. Son pied gauche, son apport technique et ses projections vers l’avant ont fait du bien mais il a semblé un peu à la peine physiquement. Le milieu de terrain a concédé pas mal de fautes et perdu la grande majorité de ses duels.

- Dembélé (5) : le néo-Parisien a mis une bonne demi-heure à sortir de sa torpeur. Beaucoup trop discret et pas toujours juste (28e), il s’est réveillé avant la pause entre cette percussion pour le centre à destination de Thuram (41e) puis un bon ballon pour Koundé (45e). L’ailier a également su varier son jeu en seconde période, mettant en difficulté les Irlandais. Son enchainement sur le poteau aurait mérité meilleur sort (71e). Il manque tout de même de consistance. Remplacé par Coman (72e) dont la feinte de corps suivi d’une frappe a bien failli faire mal (86e). Une dernière frappe non cadrée qu’il aurait sans doute du mieux négocier.

La suite après cette publicité

- Griezmann (6,5) : il a démarré sur un rythme piano même si dès ses premiers ballons, il a imposé son tempo. Le maitre à jouer de l’équipe de France a encore touché de très nombreux ballons pour mener les siens vers la victoire. Il était d’ailleurs encore à 100% de passes réussies après la 70e minute (94% au final). Ses actions en une touche et ses redoublements ont permis aux Bleus d’inscrire le second but (48e) et d’apporter le danger (50e, 54e, 71e). Ses coups de pied arrêtés ont fait mal également (38e, 45e+2). Remplacé par Camavinga (89e).

- Mbappé (4) : le capitaine des Bleus a vécu une soirée frustrante : une frappe cadrée mais trop molle (36e), un but refusé pour hors-jeu (39e), une balle de but manquée sur ce centre d’Hernandez (54e). Sur le but de Thuram, il remet involontairement le ballon dans la zone de son partenaire (48e).Très souvent cherché par ses partenaires, mais sans doute pas assez trouvé dans la profondeur, Mbappé a encore tendance à pêcher dans certains choix, privilégiant souvent la solution individuelle au détriment du collectif. Sa présence libère tout de même des espaces.

La suite après cette publicité

- Giroud (non-noté) : l’attaquant milanais n’a pas eu trop le temps de se montrer. Bien suivi par son défenseur sur ce centre venu de Theo Hernandez (4e) où il semble être touché une première fois à la cheville, il a fini par rapidement céder sa place. Remplacé par Marcus Thuram (26e - note 6) qui a occupé la pointe de l’attaque. Son jeu au but a permis à quelques reprises de conserver le ballon et de faire remonter le bloc. Un travail de repli précieux à certains moments aussi. Il y a également eu cette tête en déséquilibre (41e) et surtout ce but d’un tir en pivot de près (48e). Son premier inscrit en équipe de France et devant son père. Il aurait du mieux faire sur cette dernière tête (90e+4).

Irlande :

- Bazunu (4) : contrairement au match aller à Dublin, le portier de Southampton n’a pas vécu une première période de tout repos. S’il reste vigilant sur les premières tentatives tricolores, le jeune gardien de 22 ans a montré par la suite beaucoup de fébrilité, notamment lors de ses sorties aériennes. Masqué par sa défense, il est complètement battu sur la frappe lointaine de Tchouaméni (19e). Même constat sur le deuxième but tricolore (48e). On peut néanmoins souligner sa belle parade sur une énième frappe lointaine de Tchouaméni en seconde période (67e).

La suite après cette publicité

- Collins (3,5) : aligné dans une défense à trois, le joueur de Brentford a été chahuté car c’est sur son côté que les offensives tricolores ont été principalement menées en première période. Confronté à la vitesse de Théo Hernandez et Mbappé, le joueur de 22 ans a accusé le coup. Il pouvait néanmoins compter sur l’aide de ses coéquipiers, notamment celle de Browne, pour verrouiller sa zone.

- Duffy (4) : le taulier de la charnière irlandaise a globalement rempli sa part du contrat en première période. L’habituel défenseur de Norwich a fait preuve d’autorité face aux attaquants français. Solide dans les airs, le joueur de 30 ans a repoussé de nombreux centres. Au retour des vestiaires, il a été très embêté par la mobilité de Thuram. Il lâche notamment le marquage sur l’attaquant de l’Inter, auteur du second but français (48e) et est proche de se faire surprendre une seconde fois par le même homme en fin de rencontre (90e+4).

La suite après cette publicité

- Egan (4,5) : à l’instar de Duffy, le capitaine irlandais a montré beaucoup d’agressivité et de discipline pour contrecarrer les plans français. Dans son duel face à Dembélé, le joueur de Sheffield ne s’est pas laissé surprendre par la pointe de vitesse du Parisien. Sa présence aérienne et sa relance longue ont permis aux siens de souffler lorsque le danger penchait à gauche. En fin de partie, il a fait passer un petit frisson à la défense tricolore en coupant la trajectoire d’un coup franc, insuffisant pour surprendre Maignan (88e).

- Stevens (4,5) : comme les attaques françaises penchaient nettement de l’autre côté, le défenseur de Stoke City a moins été sollicité que son homologue. Secondé par Egan, le vétéran de 33 ans a répondu présent pour tenir tête à Dembélé au cours du premier acte. Remplacé par McLean (4) dès le début de la seconde période. Pour sa 101e sélection avec les Boys in Green, le joueur de Wrexham a été surpris par l’engagement adverse, et ce, malgré son expérience.

La suite après cette publicité

- Cullen (3) : le milieu de terrain irlandais a traversé la rencontre face aux Français comme une ombre. Dominé physiquement et techniquement dans l’entrejeu, le joueur de Burnley n’a remporté que très peu de duels. En retard dans ses interventions à l’image de son tacle glissé sur Rabiot qui lui vaut un carton jaune (47e), il a également manqué de précision dans ses transmissions. Une soirée à oublier pour lui…

- Molumby (4) : à l’aller, le joueur de West Brom s’était montré très actif dans la récupération et avait afficher sa bonne lecture du jeu. Mais la donne fut différente au Parc des Princes. Si l’Irlandais a fait preuve d’une belle combativité pour gratter quelques ballons dans les pieds tricolores, il n’a que très peu influé dans la construction du jeu tant la domination territoriale des Bleus était totale en première période. Au retour des vestiaires, il était appelé à provoquer un électrochoc, en vain. Remplacé par O’Shea (67e).

La suite après cette publicité

- Browne (4) : dans un rôle de piston droit, le joueur de Preston a été très timide offensivement. À l’image de ses coéquipiers en phase offensive, il a régulièrement semblé courir dans le vide. Conséquence, l’Irlandais s’est contenté de défendre et apporter son soutien à Collins pour contenir Mbappé. En seconde période, le joueur de 28 ans a marqué le pas à tel point qu’il n’a que très rarement franchi sa moitié de terrain.

- Knight (3) : il est clair que l’ailier de Bristol City a été l’un des joueurs offensifs les moins en vue de la rencontre. Malgré quelques tentatives de centre qui n’ont rien donné, l’Irlandais n’a pas existé. Son abattage dans les efforts s’est surtout fait ressentir défensivement.

La suite après cette publicité

- Ogbene (4,5) : à l’image de sa prestation à l’aller, le joueur de Luton Town a fait preuve d’une belle activité devant même si ses efforts n’ont pas été récompensés. Rapide et percutant sur son côté droit, l’ailier de 26 ans a tenté d’exploiter les espaces sur son côté droit lorsque son équipe procédait en contre-attaque, mais Théo Hernandez veillait continuellement au grain. Au retour des vestiaires, l’Irlandais s’est procuré la plus belle occasion irlandaise, forçant Maignan à la parade (51e). Remplacé par Ebosele (84e) qui n’a pas eu le temps nécessaire pour se mettre en évidence.

- Idah (4) : aligné sur le front de l’attaque irlandaise en l’absence de Ferguson, l’avant-centre de Norwich s’attendait à vivre une soirée difficile face à une défense française compacte et disciplinée. Le buteur de 22 ans s’est distingué sur le pré en se rendant disponible par ses appels dans la profondeur. Malheureusement pour lui, il n’a touché que très peu de ballons et n’a donc pas pu se mettre en évidence pour alerter Maignan. Sa deuxième période a également été frustrante. Remplacé par Keane (67e). À peine entré en jeu, l’attaquant irlandais a été contraint de céder sa place sur blessure à Conolly (78e).