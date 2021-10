PSG : le constat implacable de Samir Nasri sur Neymar

Dans le dur depuis le début de la saison, Neymar est loin de vivre sa meilleure vie au PSG. Face à l'OM encore, il n'a été que l'ombre de lui-même. De quoi clairement se poser des questions sur le niveau actuel de la star brésilienne. Interrogé au sujet de la rencontre par le Football Club de Marseille, Samir Nasri n'a pas été tendre avec l'attaquant parisien.

La suite après cette publicité

L'ancien Marseillais, qui a affronté le brésilien du temps où il évoluait à Séville, ne reconnaît plus le joueur qu'il avait affronté en Liga. «La merguez of the match pour moi c'est Neymar. Pourtant, c'est un phénomène. J'ai joué contre lui quand il était au Barça. C'est juste là cette saison. J'ai regardé le match avec la sélection brésilienne. Il fait la différence. C'est une équipe moyenne et Neymar les porte. Je ne comprends pas son rendement ces derniers temps avec le PSG. Pourtant, c'est son ami Messi, il est content qu'il soit là. Le problème c'est que la relation technique entre lui et Messi n'est pas là. Après je comprends pourquoi c'est que Neymar n'est pas dedans». Voilà qui est dit.