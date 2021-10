PSG : rien ne va plus pour Neymar

La suite après cette publicité

Les doutes étaient nés il y a quelques semaines. Ils se confirment match après match. Neymar est loin, très loin, de son meilleur niveau. Niveau physique d'abord, même s'il ne loupe pas une occasion de montrer qu'il n'est pas non plus bedonnant. Contre l'Olympique de Marseille ce dimanche soir, il n'a gagné que 20 % des duels, laissant planer la sensation qu'il ne pourrait jamais passer son adversaire en un contre un.

Niveau technique ensuite, puisqu'il a affiché un déchet surprenant, sur des passes simples. Il a aussi été souvent dans les mauvais coups, avec des pertes de balle dommageables qui ont accouché d'actions dangereuses, notamment sur le but refusé pour hors-jeu à l'OM en première période. Noté 3,5 par la rédaction FM, il n'a jamais pesé sur le jeu parisien, alors que Mauricio Pochettino l'avait placé au poste de numéro 10, au cœur de l'attaque.

Sorti avant la fin, mais défendu

On l'a vu ignorer quelques appels de Mbappé en profondeur, et parfois râler sur l'attaquant français quand il n'était pas servi, et il a cherché essentiellement des relais avec Messi dans le cœur du jeu. Une occasion à se mettre sous la dent, en allant buter sur Pau Lopez en première période, et puis une sortie en fin de rencontre, logique au regard de sa prestation, accompagnée d'une sourire ironique et d'une démarche particulièrement lente.

Il n'y aura pas de psychodrame non plus avec Mauricio Pochettino, à qui il a tapé la main en allant vers le banc de touche. Et l'entraîneur argentin du PSG n'avait rien à reprocher à son joueur, en témoigne sa déclaration en conférence de presse. « Je suis satisfait de ce qu’a fait Neymar. Il a montré de l’engagement par rapport à l’équipe. Il ne peut que s’améliorer. » Il est effectivement temps de voir une amélioration, sous peine de voir les doutes devenir des certitudes.