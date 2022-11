Ligue Europa : le tirage complet des barrages !

La suite après cette publicité

La journée tirage au sort se poursuivait pour les clubs français. Alors que le Paris Saint-Germain, opposé au Bayern Munich, vient d’être fixé sur son sort pour son huitième de finale de Ligue des Champions, c’était au tour du FC Nantes, de l'AS Monaco et du Stade Rennais de connaître leur futur adversaire. Nos trois représentants en Ligue Europa ont en effet terminé à la deuxième place de leur groupe.

Un petit miracle pour le FC Nantes qui a arraché son billet pour les barrages à la dernière journée. En revanche, Rennes et Monaco pourront avoir des regrets puisqu’ils ont eu plusieurs fois la possibilité de finir premiers et donc d’être directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Résultat : les trois Français devaient s'attendre à du lourd puisqu'ils devront affronter un recalé de la Ligue des Champions. Si l'AS Monaco et le Stade Rennais ont bénéficié d'un tirage relativement clément, le FC Nantes aura fort à faire.

Un match de prestige pour les Canaris, tirage clément pour Rennes et Monaco !

En effet, les Canaris défieront la Juventus Turin, présente dans la poule du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Une affiche de prestige pour les hommes d'Antoine Kombouaré, en difficulté en Ligue 1. De son côté, le Stade Rennais sera opposé au Shakhtar Donetsk. Si cette confrontation a tout du piège, les hommes de Bruno Genesio auront, malgré tout, un coup à jouer. Enfin, l'AS Monaco se frottera à une écurie allemande puisque les Asémistes sont tombés sur le Bayer Leverkusen de Moussa Diaby.

Dans les autres rencontres de ces barrages, à noter l'énorme choc entre le FC Barcelone de Robert Lewandowski et le Manchester United de Cristiano Ronaldo. Pour le reste, le Sporting Portugal défiera le FC Midtjylland, l'Ajax Amsterdam croisera le fer avec l'Union Berlin, le Séville FC affrontera le PSV de Xavi Simons alors que Salzbourg devra se défaire de l'AS Roma. Pour rappel, les barrages se disputeront les 16 et 23 février prochains.

Les affiches :