Coupe d'Italie : Monza sort l'Udinese

Monza sera du prochain tour en Coupe d'Italie. Le promu est allé gagner sur la pelouse de l'Udinese 3-2 au terme d'un match spectaculaire. Il rejoint la Spezia et Parme, qualifiés un peu plus tôt dans la journée pour les 8es de finale, et affrontera la Juventus, le 11 janvier de l'année prochaine.

Chaque équipe a eu l'avantage dans ce match. Les Lombards ont ouvert la marque par Valotti (45e) mais un doublé de Perez (49e, 68e) a changé la donne, pas pour longtemps. Dans la foulée, Monza a égalisé par Molina (70e), puis pris un avantage définitif grâce à Petagna (72e).