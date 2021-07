Suivez la rencontre OL-Sporting CP en direct commenté

1ère mi-temps

13’ | Paulinho provoque plein axe, il se sert de l'appel de son partenaire à droite pour entrer intérieur et s'ouvrir une fenêtre de frappe. Il déclenche finalement, sans cadrer !

10’ | Oh le retour de Dubois !

Palhinha récupère un ballon dans les pieds d'un Jean Lucas trop tendre, puis sert dans le bon tempo Jovane Cabral, qui cherche et trouve Paulinho à droite. Ce dernier centre fort premier poteau et Léo Dubois vient couper la ligne de passe avec autorité !!

8’ | But OL !

Jean Lucas, trouvé dans l'entrejeu par Maxence Caqueret, sert devant lui Moussa Dembélé, qui prend l'espace, puis pénètre la surface par la droite, avant de talonner pour Houssem Aouar. Celui-ci termine avec une frappe sèche plat du pied et au premier poteau ! Antonio Adán est battu !

6’ | Ricardo Esgaio déborde couloir droit et dépose un centre sur Paulinho, dans le dos de Sinaly Diomandé, mais la tête de l'attaquant du Sporting n'est pas assez appuyé ensuite.

4’ | La frappe d'Houssem Aouar !

Léo Dubois, côté droit, trouve Aouar qui se faufile dans la défense à trois adverse. Il est dans la surface et décoche un tir en se tournant vite vers le but, mais il est contré tout de suite.

3’ | La relance de Marcelo vers Anthony Lopes est risquée, Paulinho le presse, mais le portier s'enroule bien sur le cuir et capte des deux bras.

1’ | Jean Lucas déclenche un pressing sur Matheus Nunes qui, dos au jeu, parvient à obtenir la faute dans l'entrejeu.

Coup d’envoi !

Avant-match

20h57 | Entrée des formations !

Les deux onze pénètrent sur la pelouse de l'Estádio José Alvalade.

20h50 | L'échauffement est terminé

Les deux équipes rentrent aux vestiaires. Début de match imminent.

20h38 | « Un groupe qui veut aller chercher quelques chose cette saison »

Cláudio Caçapa, joueur de l'OL entre 2000 et 2007 et désormais entraîneur adjoint au club, a détaillé la composition des Gones pour ce match.

20h35 | l'échauffement a démarré

20h22 | Le onze du Sporting !

Adán - Inácio, Coates, Feddal – Esgaio, Palhinha, Nunes, Mendes - Gonçalves, Jovane Cabral - Paulinho

20h05 | Le onze de l'OL !

Lopes - Dubois, Marcelo, Diomandé, Henrique - Jean Lucas, Caqueret, Aouar - Toko Ekambi, Dembélé, Cornet

La compo lyonnaise pour le match #SCPOL à 21h ! 🔴🔵 @HoussemAouar sera notre capitaine. pic.twitter.com/MIYBsEXSIP — Olympique Lyonnais (@OL) July 25, 2021

Rayan Cherki est également sur le banc.

20h00 | Reconnaissance terrain pour les Gones

19h50 | Le bus du Sporting est arrivé !

19h05 | Le vestiaire de l'OL en images

19h00 | Le retour au premier plan de Moussa Dembélé

Prêté à l'Atlético de Madrid en janvier dernier car frustré par son faible temps de jeu et bloqué par Memphis Depay notamment, Moussa Dembélé est de retour dans le groupe de l'OL cet été et a peut-être une chance d'inverser les choses sous la houlette du nouvel entraîneur du club, Peter Bosz. Le Néerlandais parti, Dembélé a été aligné d’entrée lors de tous les matchs de préparation lyonnais jusque-là sauf face à Villefranche (c'est l’équipe réserve qui a joué) et il a même porté le brassard de capitaine quelques heures plus tard face à Wolfsburg (4-1) au Groupama Stadium, une semaine après avoir planté un doublé contre Bourg-en-Bresse (5-1). Après la victoire fleuve face au quatrième de Bundesliga, Dembélé, encore buteur, avait d'ailleurs déclaré : « Le coach m’a dit qu’il comptait sur moi il y a deux semaines, et c’est un plaisir de porter le brassard. » L'heure de le revanche a peut-être sonné pour lui.

19h00 | Les Gones sont à Lisbonne

19h00 | Un adversaire de taille

Après des matches face à Bourg-Péronnas (5-1), Villefranche-Beaujolais (2-1), Wolfsburg (4-1) et Villareal (2-2), l'OL se déplace à Lisbonne pour défier le champion du Portugal en titre, le Sporting CP. L'an passé, les Lisboètes n'ont perdu qu'une seule rencontre sur la saison (lors de l’avant dernière journée face à Benfica) et ils ont logiquement été sacrés champions 19 ans après leur dernier titre. Pedro Goncalves a, lui, fini meilleur buteur de la compétition. Les Leões sont d'ailleurs sur une belle dynamique lors de cette préparation avec 7 victoires et un nul en 8 rencontres, dont un dernier succès mardi face à Angers (2-0).

19h00 | Bienvenue à Lisbonne !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté du cinquième match de préparation de la saison de l'Olympique Lyonnais face au Sporting CP. Le coup d'envoi est prévu pour 21 heures.