PSG : Luis Enrique se fait tacler en Espagne

Nul n’est prophète en son pays. Et ça, Luis Enrique en est bien conscient. Personnage clivant en raison de ses sorties médiatiques souvent remarquées, pendant lesquelles il n’hésite pas à dire ce qu’il a sur le cœur, son aventure sur le banc de la sélection espagnole fut aussi assez sulfureuse. La faute à des choix jugés controversés, notamment par la presse madrilène. Ce jeudi, après la défaite du PSG face au Borussia Dortmund, l’entraîneur asturien en prend encore pour son grade dans les médias de son pays.

Il est question, encore une fois, du cas Kylian Mbappé. Outre-Pyrénées, beaucoup ne comprennent pas pourquoi il insiste sur le fait de faire jouer le Bondynois en 9. Plusieurs articles à ce sujet sont ainsi publiés ce jeudi en Espagne, où on estime que le Bondynois est bridé par ce positionnement axial, qui l’empêche d’exploiter du mieux possible ses qualités.

Dans un long article, le média Relevo parle des « péchés de Luis Enrique ». Il est question du manque d’idées de l’équipe, d’un manque de leadership, mais aussi de la mauvaise lecture du match de la part de l’Espagnol, qui n’a pas réussi à inverser la tendance avec des changements ou des adaptations sur le plan tactique. « Ce PSG est encore une équipe en reconstruction qui a du mal à contrôler les rencontres », explique-t-on par exemple sur la Cadena SER, où on estime qu’on a peut-être vu le PSG un peu trop beau.

« Il a tenté de surprendre, mais ça n’a pas marché », a-t-on aussi pu entendre à l’antenne de la radio. Les sourires de Luis Enrique à la fin du match malgré la défaite ont aussi surpris du monde en Espagne, à l’image du quotidien AS qui n’hésite pas à les placarder en une de son site, les opposant à un Mbappé qui avait lui l’air dépité. Vous l’aurez compris, Luis Enrique est probablement plus soutenu et considéré en France qu’en Espagne…