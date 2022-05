23 ans après, Nottingham Forest retrouve la Premier League grâce à son succès contre Huddersfield

Dimanche de promotion en Angleterre où la dernière place qualificative en Premier League pour la saison prochaine se disputait à Wembley à l'occasion de la finale des play-offs de Championship, entre Huddersfield Town et Nottingham Forest. En demi-finale, The Terriers, qui avaient terminé 3èmes au cours de la saison régulière, s'étaient défaits de Luton Town (6ème) grâce à une victoire acquise dans les dernières minutes du match retour tandis que Forest n'a pris le dessus sur Sheffield United que lors de la séance de tirs aux buts.

Dominants largement les débats, notamment en première période, les joueurs de Nottingham Forest ouvraient logiquement le score avant la pause, même si c'était Levi Colwill, le jeune défenseur d'Huddersfield, prêté par Chelsea, qui déviait dans ses buts le centre de Ryan Yates (43e). Le score n'évoluait plus et Nottingham Forest, seul club anglais à avoir remporté plus de Ligue des Champions (2) que de Premier League (1), sous la houlette du légendaire Bryan Clough, retrouve la Premier League après 23 ans d'absence. Huddersfield, de son côté, disputera une quatrième saison consécutive en Championship.